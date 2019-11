Manuela nije poslušala džokera već intuiciju pa uzela 1.000 kn

U ovotjednom izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš?" svoj je pohod iz prošle, 10. emisije nastavio Ivan Cota iz Oklaja, a nakon njega u vrući stolac sjelo je još dvoje natjecatelja. Bilo je i riskiranja i odustajanja, no najviši osvojeni iznos nije premašio onaj drugoga praga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ivan je u prošloj emisiji odgovorio na 7 pitanja i ostao bez jednoga džokera. Džoker "zovi" večeras je iskoristio na 9. pitanju kako bi saznao je li Mario Balotelli, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović ili Luis Suarez kao tinejdžer na Wengerov poziv na probu odgovorio da ne odlazi na audicije.

Foto: HRT

- Vjerojatno je Ibrahimović - ustvrdio je džoker, a potom je natjecatelj izrazio svoju dvojbu upravo između Ibrahimovića i Ronalda, ali je srećom poslušao džokera i osvojio 16.000 kuna.

Zadnji džoker, "pola-pola", 26-godišnjem studentu Filozofskog fakulteta u Zagrebu zatrebao je već na idućem pitanju kako bi suzio izbor ponuđenih autora prepoznatljivog "Spomenika alkaru" na alkarskom trkalištu u središtu Sinja. Među njima su bili Antun Augustinčić, Kuzma Kovačić, Mladen Mikulin i Stipe Sikirica. Nakon što su ostali Kovačić i Sikirica, Ivan se kockao i rekao ime posljednjega autora, što je ujedno bio i točan odgovor kojim je prešao drugi prag.

Foto: HRT

Koji se kraj prostire i izvan granica naše države? Glasilo je 11. pitanje, na kojemu se, ostavši bez pomoći, odlučio za Poljicu, a ne Spačvu, Gacku ili Bukovicu. Kviz je napustio s 32.000 kuna jer je Spačva odgovor kojim bi zaradio dvostruki iznos.

Potom je u stolac nasuprot Tarikovu sjeo prvi večerašnji najbrži prst, 24-godišnji Luka Bućan iz Makarske. Pomoć publike studentu 5. godine Pravnoga fakulteta zatrebala je na 8. pitanju za 8.000 kuna. Džoker je upitan je li Wilson prije nego što je postao jedini prijatelj brodolomca Chucka Nolanda bio vaterpolska kapica, košarkaška mrežica, nogometna zviždaljka ili odbojkaška lopta.

Foto: HRT

Publika je 58 posto glasova dala odbojkaškoj lopti. Ukazavši joj povjerenje Luka je otvorio sljedeće pitanje, no već je na njemu upotrijebio džoker "zovi" ne znajući što omeđuje Sjevernoekvatorska, Golfska i Kanarska struja. Radi li se o Sargaškome moru, Ohotskome, Laptevskome ili pak Rossovomu moru? Džoker je rekao Sargaško more, ali i ustvrdio da nije posve siguran. Natjecatelj je potom suzio izbor posljednjim džokerom na Sargaško i Rossovo more da bi se naposljetku odlučio za Sargaško more i zaradio 16.000 kuna.

S tim je iznosom napustio kviz jer je odustao na idućem sportskom pitanju u kojemu se tražila azijska liga u kojoj nogometaši Paykana igraju protiv Tractora. Ponuđene lige bile su uzbekistanska, iranska, kazahstanska i indijska. Da nije odustao odlučio bi se, rekao je, za uzbekistansku ligu i pogriješio - jer je riječ o iranskoj.

Foto: HRT

Sljedeći najbrži prst imala je članica orkestra Hrvatske vojske, Manuela Bradić. Kako bi potvrdila svoju sumnju u odgovor o nazivu rubrike kojom tradicionalno završava TV kalendar, akademska glazbenica je na pitanju za 2.000 kuna zatražila džoker "publiku". Publika je 81 posto glasova dala rubrici Nepoznato o poznatom, a nudile su se i one naziva Što poznati rade danas, Vjerovali ili ne! te Tko je tko u Hrvatskoj. Ipak, njezina je sumnja bila točna te je osvojila spomenuti iznos.

Koji film počinje okršajem Domorodaca i Mrtvih zečeva, u kojem potonji izvuku deblji kraj? Bilo je to 9. pitanje za 16.000 na kojemu je iskoristila svu preostalu pomoć.

Foto: HRT

Nakon što su džokerom "pola-pola" "izbačeni" filmovi Boje nasilja i Generacija X, a ostali Ratnici podzemlja i Bande New Yorka, istaknula je da je sumnjala na odgovor koji nije ostao. Džoker "zovi" rekao joj je da misli kako se radi o filmu Bande New Yorka, ali i da nije siguran. Natjecateljica je zatim slijedila svoju intuiciju odlučivši se za Ratnike podzemlja. Ipak, džoker "zovi" bio je u pravu pa je kući ponijela 1.000 kuna.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENAZCIJA':