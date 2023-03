Manuela oplela po Tihomiru pa on iznio svoju stranu priče: Pred cijelom Hrvatskom me ponizila

Nakon emitiranja showa 'Brak na prvu', Manuela i Tihomir nisu se rastali u dobrim odnosima. U intervjuu za RTL, Manuela je iznijela mnogo optužbi na Tihomirov račun.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ubrzo je Tihomir odlučio odgovoriti Manuelinim optužbama.

- Manuela je samo nastavila tamo gdje je stala u showu. Uvijek sam se držao toga da djela govore više od riječi, ostavljam ljudima da sami ocijene moja i njezina djela. Da, priznajem, nisam njezinoj mami donio čokoladu - ubijte me sada, ali ako se jedna osobnost, karakter i kvaliteta muškarca danas ocjenjuju po tome, onda ljudi moji, imamo jedan ogroman problem - odgovorio je Tihomir pa dodao:

- I, da, vozila me jednom po Zagrebu u sklopu snimanja u plesnoj školi, video sam objavio na svom profilu na Instagramu, bilo nam je super tamo, što se vidi i u videu, i ni po čemu nisam mogao naslutiti da se ljuti jer joj zauzvrat nisam platio piće. Ako je to bio problem, priznajem pogrešku i, naravno, ako se jednom sretnemo, rado ću to nadoknaditi. Ne želim Manueli nikakvo zlo, nisam po prirodi takav i ne pada mi na pamet iznijeti njezine mane i propuste u showu.

Foto: RTL

Tihomir je također otkrio zašto je puklo među njima nakon showa iako su ostali u kontaktu.

- Da, ostali smo u prijateljskom kontaktu, naravno, zašto i ne bismo jer smo se drugi dan opet vidjeli?! Postoji i video u kojem sam joj se ispričao, gdje smo se zagrlili i poželjeli sreću. Objavit ću ga u ponedjeljak ako mi Manuela dozvoli. Ona scena kad je nisam zagrlio ima puno veće značenje nego što su to ljudi mogli shvatiti i razumjeti - rekao je.

- Morao sam birati između mog odličnog dojma kao savršenog gospodina pred cijelom Hrvatskom ili pokazati ljudima da mora postojati granica za svako poniženje i uvrede koje brojne žene i muškarci trpe svaki dan te da je poštovati sebe bitnije nego ono što će drugi ljudi reći i misliti o tebi. Možda tim potezom inspiriram ljude koji svakodnevno trpe poniženja da i oni odrede granicu pa makar ih svi okolo vrijeđali i osuđivali - dodao je Tihomir.

Foto: RTL

Manuela je rekla kako više ni u ludilu ne bi bila u vezi s Tihomirom, a on je izjavio kako on poštuje njezino mišljenje. Rekao je i kako svatko sam treba procijeniti što je istina, a što nije. Otkrio je kako mu je na neki način to bilo drago čuti te da je osjetio olakšanje jer je vrlo brzo shvatio da želi samo prijateljstvo, a slutio je kako Manuela želi više od prijateljstva.

Foto: RTL

Na pitanje da li Tihomir zamjera nešto Manueli odgovorio je da joj ne zamjera ništa te da su sve te uvrede i nastojanje da ga ocrni pred cijelom Hrvatskom proizašle iz nerealnog svijeta. Rekao je kako smatra da se ona više od njega zamarala time što će ljudi misliti.

Poslije je otkrio zašto je zapravo ponosan na Manuelu.

- Ponosan sam na nju što je izdržala do onog trenutka kad smo izašli s obzirom na to da je prije uvijek odustajala čim je bilo teško - rekao je.

Foto: RTL

Tihomir je objasnio i zašto mu nije žao što Manuela i on nisu izdržali do kraja showa.

- Ne, nije mi žao jer mi i nismo zaslužili doći do kraja, bilo mi je to jasno nakon što je Manuela počela ogovarati i manipulirati ljudima, naš je izlazak bio nužan i olakšanje za nas oboje - dodao je.

Foto: RTL

Za kraj je otkrio je li se razočarao u ljubav te je li izgubio vjeru u ljubav zbog cijele situacije.

- Nisam razočaran... U jednom od svojih tekstova na Instagramu napisao sam: Ljubav nas može dovesti ili u raj ili pakao. Jednom je lijepo, jednom nije. Ako si spreman to prihvatiti, kao i činjenicu da život ne ide kako bismo mi željeli, nego da ga prihvatiš kako dođe - lakše je prihvatiti svaki poraz. Bitno je da nikad ne izgubim vjeru u ljubav i da nam se može dogoditi na svakom koraku - zaključio je Tihomir.

Najčitaniji članci