Mara iz 'Ljubav je na selu' o bivšem farmeru Marijanu: 'Žao mi je što je prodao svoju kuću'

Marijan Cerovac je tražio ljubav u 13. sezoni emisije 'Ljubav je na selu', a među njegovim gošćama je bila i Mara Sučić koju su gledatelji mogli vidjeti i u 'Večeri za 5'. Ipak, Marijanu se dogodila ljubav s Tajlanđankom Naranphat Cerovac Madarat zvanom Patty, koju je naposljetku oženio.

- On je na Tajlandu i često se čujemo, ušao mi je pod kožu kao jako dobar čovjek. Žao mi je što je prodao kuću, mislim da za nju nije dobio novca koliko je trebao jer je, po meni, donio ishitrenu odluku, ali drago mi je da je sretan - komentirala je Mara za RTL.

Također dodaje kako je Patty bila tijekom snimanja 'Ljubav je na selu' vrlo ljubomorna na nju.

Foto: RTL

- Rekla sam Marijanu da joj kaže kako me mora pozdraviti ujutro, a ne ignorirati zbog ljubomore - objasnila je Mara.

- Neću niti ja piti kavu s nekim tko mi ne sjedne kao osoba, ali pozdrav je osnova kulture - dodala je.

I dalje su u kontaktu, iako žive na različitim stranama svijeta.

- Marijan i ja se često čujemo na Facebooku, šaljemo si pozdrave i fotografije. Pogotovo on meni. Šalje mi fotografije hrane: jastoga i škampe s broda te kako uživa sa svojom suprugom. Drago mi je zbog njega, baš sam emotivna oko njega. Zbližili smo se prijateljski tijekom snimanja emisije - komentirala je Mara.

Inače, Marijan Cerovac, kandidat 13. sezone emisije 'Ljubav je na selu', nedavno je progovorio o odlasku iz Hrvatske i preseljenju na Tajland. Marijan i Patty upoznali su se na stranici za upoznavanje.

Foto: RTL

- Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave - ispričao je Marijan jednom prilikom.

Nakon ponovnog susreta, Patty je došla na njegovu farmu, no zbog korone je otišla na Tajland kako bi bila s djecom. Zahvaljujući 'Ljubav je na selu', Patty se vratila u Buzet, i to baš na Marijanov rođendan. Par se tijekom snimanja 13. sezone showa 2020. godine i vjenčao, a na svadbi je bila i voditeljica Anita Martinović.