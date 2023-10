Marco Cuccurin oprostio se od djeda: 'Život daje i život uzima. Čuvaj mi i mamu tamo gore...'

Influencer Marco Cuccurin (22) gledateljima ispred malih ekrana poznat iz emisije 'Ples sa zvijezdama' emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostio se od svog djeda.

Otkrio je da mu je djed preminuo prije tjedan dana.

- Život daje i život uzima. Prije tjedan dana nas je napustio moj nono. Nono nije bio fan svega što radim, ali je bio fan života. Nije tratio niti jedan dan i zato mogu reći da mi je sigurno inspiracija. Guštao je i živio samo kako je on htio. Do zadnjeg dana je išao na more i ronio s čak 81 godinom, bio je stari ribar, brao je grožđe, šetao šumama, a mene je iz milja zvao 'mići' što je u prijevodu 'maleni', a moju mamu je zvao 'mićina' - započeo je.

- Kad sam mu u bolnici dan prije rekao 'Koliko snage još imaš? stisni mi ruku da vidim' - stisnuo ju je snažno i naslutio sam da je kraj, ali i tad je smogao snage za taj stisak. Sada ostaju uspomene, nonine priče kako je bio veliki zavodnik i toplo se nadam da negdje gore bude shvatio koliko ga volim - dodao je.

Foto: Instagram

- Nadam se da će gore svirati gitaru i piti svoju najdražu bevandu. Zbogom nono, čuvaj mi i mamu - zaključio je.