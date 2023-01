Marco Cuccurin stiže u 'Ples sa zvijezdama': Ne bojim se imati maskaru ili plesati s dečkom...

Marco Cuccurin (21) natjecat će se u novoj sezoni showa 'Ples sa zvijezdama', što mu je kako kaže oduvijek bila želja.

Foto: Instagram/Marco Cuccurin

Mladi influencer otkrio je ima li prethodnog iskustva i zašto je uvijek želio sudjelovati u ovakvom natjecanju.

- Nešto sam sitno plesao kao dijete. Oduvijek sam bio dijete koje je voljelo ritam, glazbu, pjevanje, pa tako i ples. Završio sam sa 6-7 godina tečajeve osnove valcera, tanga i slično, no neko profesionalno iskustvo kao takvo nemam. Neko kratko vrijeme sam plesao i suvremeni ples, no ništa to nije bilo na nekoj 'profi' razini - otkrio je za Showbuzz.

Foto: Privatni album

- Naravno da sam priželjkivao biti u showu 'Ples sa zvijezdama'. Ja sam dijete koje je odraslo uz svoju nonu i uvijek je gledala tu emisiju, tako da mi se ostvaruje želja. Ja sam bio onaj dečko koji bi uzeo nonu i prijateljicu i glumio da je u 'Plesu sa zvijezdama', pa mogu sa sigurnošću reći da je ovo ostvarenje mojih snova - dodao je Marco.

Foto: Privatni album

On smatra kako je možda njegova prednost naspram drugih kandidata to što je svoj i hrabar.

- Volim to pokazati i ne bojim se toga, a vjerujem da ću upravo to pokazati na ovoj sceni. Dakle, ne bojim se imati maskaru na licu ili plesati s dečkom. Kod mene ne postoji ništa tabu i vjerujem da ću upravo zbog toga moći dati sebe i svoju dušu - osvrnuo se, a imao je i poruku za svoju konkurenciju u showu.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

- Mojoj konkurenciji mogu samo reći da ih ne gledam kao konkurenciju jer ne volim gledat ljude na takav način i generalno nisam konfliktna osoba. Mogu i samo reći da se nadam da će u meni naći prijatelja, jer ja uvijek prije svega želim ostvariti prijateljstvo - zaključio je Marco.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osim što je uspješan influencer, pokazao je i da je sposoban izgraditi kuću, radi i na glazbenoj karijeri, po struci je kuhar i vizažist, a sada će se naći i u plesu. Plesne nastupe, kreativne i zabavne koreografije ocjenjivat će dobro poznati žiri - Marko Ciboci, Franka Batelić, Igor Barberić i Larisa Lipovac Navojec.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S MARCOM:

