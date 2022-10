Marco Cuccurin unatoč bolesti nastupao i oduševio žiri: 'Vaša se energija lijepo spojila'

Influencer Marko Cuccurin i pjevačica Mia Negovetić za svoj nastup odabrali su pjesmu izvođača Eminema i Rihanne, 'Love the Way You Lie'.

Iako je bilo upitno hoće li Marco moći nastupati jer je prije par dana objavio da je bolestan, nastup je odradio profesionalno, a komentari žirija to potvrđuju.

- Kako je zapravo neobično i čudno u današnje vrijeme da se netko uči biti ljut. Ti se trudiš i nisi uspio biti ljut. Ovdje vam stvarno ide u prilog što se vidi da ste vi privatno dobri i ta se energija lijepo spojila - izjavila je Danijela.

Uz zadovoljan žiri, gledatelji su također bili oduševljeni nastupom mladog para.

- Mia ima glaščinu, a ovaj dečko je odličan! Bravo! - glasio je jedan od komentara.

Marco i Mia su naposljetku dobili 19 bodova.

