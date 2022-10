Mariah Carey najavila povratak svog božičnog hita i to u kadi...

Pjevačica Mariah Carey (52) najavila je povratak svog blagdanskog hita 'All I Want For Christmas Is You', dok se opuštala u pjenušavoj kupci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podijelila je kratku snimku na kojoj se može čuti kako joj dijete govori da želi slušati 'All I Want'. Pritom misleći na njezinu pjesmu 'All I Want For Christmas Is You'.

Foto: Instagram/Screenshot

- Ne još - odgovorila je pjevačica djetetu, koje je kasnije pita može li barem okititi drvce. Inače, 'All I Want For Christmas is You' redovito je najslušanija pjesma na streamingu, a nezaobilazna je na svim listama božićnih pjesama. Snimljena je davne 1994., a Mariah Carey izvedbom ovog svjetskog hita 'završila' je na samom vrhu glazbenih top ljestvica. Sve se to iznova ponavlja svake godine oko Božića.

Bez obzira na to što je od izlaska ove pjesme prošlo već 26 godina, 'All I Want For Christmas Is You' još se uvijek vrti na radijskim postajama. Međutim, to nije sve. Pjevačica svake godine na svojem najvećem božićnom hitu zaradi šokantno vrtoglavu svotu, a samo 2018. 'All I Want For Christmas Is You' donio joj je 625 tisuća funti, odnosno preko pet milijuna kuna, prenosi Mirror.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Najčitaniji članci