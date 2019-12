Mariah Carey ruši sve rekorde, ima najveći hit u četiri dekade

Glazbena diva Mariah Carey (49) postigla je nešto što još nikome nije pošlo za rukom i mikrofonom. Pjevačica je svojim hitovima došla do broja 1 na Billboard ljestvici u četiri različita desetljeća; devedesetima, nultima, desetima te u dvadesetima, s obzirom na to da će se njezin hit 'All I Want for Christmas Is You' proteći na vrhu ljestvice barem do 4. siječnja 2020, objavio je Billboard.

Jednu od najpoznatijih i najslušanijih božićnih pjesama publika tradicionalno 'iskopa' u ovo doba godine, ali prvo mjesto ipak je poprilično neočekivano, a na toj poziciji već je treći tjedan zaredom. Pjesma originalno datira iz 1994.

Iako je većini ljudi prva asocijacija na pjevačicu upravo njezin božićni hit, Mariah ih je na prvom mjestu imala čak 19, po čemu je apsolutna rekorderka svih vremena. Sa svoje četiri različite dekade u kojima joj je to uspjelo prestigla je imena poput Stevieja Wondera, Madonne, Michaela Jacksona, Eltona Johna, Janet Jackson, Britney Spears, Christine Aguilere i Ushera koji ostaju na 'samo' tri desetljeća s brojem 1.

Koliko je uspješna u nizanju hitova, te koliko dugo već uspjeva u tom naumu najbolje pokazuje i činjenica da ju je samo 8 mjeseci dijelilo od toga da 'uhvati' i pet desetljeća u računicu. Naime, Mariahin prvi singl koji je zauzeo prvu poziciju bio je 'Vision of Love' iz 1990.

