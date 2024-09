Mariah Carey vratila se poslu nakon smrti majke i sestre: 'Teški tjedni su sad iza mene'

Pjevačica Mariah Carey (55) progovorila je o smrti svoje majke Patricije i sestre Alison, s kojom nije provela njezine posljednje dane iako je Alison imala tu želju.

U nedjelju je glazbena zvijezda objavila video s probe uoči nadolazećih nastupa u Kini i Brazilu. U snimci Mariah pjeva sporu, skraćenu verziju svoje pjesme "It's Like That" iz 2005., prije nego što je svojim pratiteljima rekla: "Vidimo se uskoro, Kino."

U opisu je napisala da se "vratila na posao" i pritom izrazila zahvalnost na podršci obožavatelja.

- Bilo je ovo nekoliko teških tjedana, ali toliko cijenim svačiju ljubav i podršku i jedva čekam vidjeti svoje obožavatelje u Kini i Brazilu", napisala je Carey i dodala: "Volim vas".

People je objavio 27. kolovoza kako su majka i sestra glazbene zvijezde preminule istoga vikenda.

- Srce mi je slomljeno što sam prošlog vikenda izgubila majku. Nažalost, tragičnim spletom događaja, moja je sestra izgubila život istog dana. Osjećam se blagoslovljeno što sam mogla provesti posljednji tjedan s mamom prije nego što je umrla. Cijenim svačiju ljubav i podršku i poštovanje moje privatnosti u ovom nemogućem vremen - rekla je tada pjevačica.

Carey je bila otuđena od svoje sestre i majke godinama prije njihove smrti

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell