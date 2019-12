Mariah imala premali steznik: Izbacila dekolte, a jedva diše...

Pjevačica Mariah Carey (49) slavi 25. godišnjicu jednog od svojih najvećih hitova, pjesme 'All I Want For Christmas Is You', a tim povodom došla je u Empire State Building odjevena u usku srebrnu haljinu s dubokim dekolteom.

Na fotografijama i snimkama vidljivo je kako se uvukla u nekoliko brojeva manji steznik, koji ju je stisnuo, a zbog sve su joj kretnje bile čudne. Struk joj je u odnosu na grudi bio pretanak te se jasno vidjela linija na bokovima gdje joj se uski steznik usjekao u meso.

Njezina pjesma došla je na prvo mjesto Hot 100 Billboardove liste ' i to 25 godina nakon što je pjesmu prvi put izdala.

Kad je 1994. objavila pjesmu, nisu je izdali kao singl pa nije mogla konkurirati za Billboardovu listu. Nakon promjene pravila prvi se put probila među 100 najslušanijih 2000., a posljednjih je godina sve bliže vrhu.

‘All I Want For Christmas Is You’ jedna je od najpoznatijih božićnih pjesama svih vremena, a u Velikoj Britaniji je trenutno najslušanija pjesma na Spotifyu. Popularnost joj je počela rasti 2003. nakon što su je iskoristili u hit filmu ‘Love Actually’.

Prema Billboardu pjesma je 45 milijuna puta bila preslušana u raznim streamovima putem interneta, 34 milijuna puta je puštena na radiju, a samo prošli tjedan digitalnu kopiju pjesme kupilo je gotovo 30 tisuća ljudi.

