Marica i Mijat pratili su finale i polufinale iz liverpulske arene: 'Ukrajinka nas je prošvercala'

Mi smo kao i za polufinale stajali sa strane pokraj ulaza, mahali smo lagano zastavicama i smješkali se. Zaštitari su znali da želimo unutra, govori nam Marica Barišić (74), najupornija navijačica Hrvatske na Euroviziji.

Sa suprugom Mijatom (77) u subotu je provela cijeli dan ispred liverpulske Arene. Tamo ih već svi zaposlenici dobro poznaju. Marica ne govori engleski, no nasreću zna ukrajinski, pa je iz osiguranja sišla Ukrajinka Anastazija, koja ih je u polufinalu uvela u Arenu.

- Rekla nam je da je u dvorani prevelika gužva, kako ima puno novinara i bit će nas jako teško prošvercati.

Toga su naši navijači bili svjesni, no molili su da uđu samo na tri minute u vrijeme nastupa Leta 3. Oko 22 sata Anastazija ih je uspjela prošvercati.

- Kad su u Arenu ušli svi s ulaznicama i svi drugi oko ulaza se razišli, Anastazija nas je provela kroz krajnji desni ulaz, išla je ispred nas u zaštitarskoj zelenoj jakni, a mi za njom, provlačili smo se lagano između ljudi koji su svi snimali. Zamolila nas je da budemo jako pažljivi i tihi, da nikoga od snimatelja ne ometamo dok snima.

Marica i Mijat bili su jako ponosni na Letovce. Poslije nastupa Anastazija ih je polako izvela iz dvorane. Proglašenje pobjednika obožavatelji su pogledali u hotelu.

- Jako nam je žao što je našim dečkima stručni žiri dao tako malo bodova, ali ih je zato publika lijepo nagradila. Za nas je 'Mama ŠČ!' bila najbolja i ostat će pobjednica jer je nakon šest godina ponovno dovela Hrvatsku u finale Eurosonga.

Odlazak u Liverpool za ovaj par umirovljenika nije bio nimalo lagan. S Vira su krenuli autostopirajući, pa iz Zagreba avionom do Engleske. To im nije bio problem, stopirajući su prošli pola Europe još u mladosti. Nisu imali ulaznice ni za polufinalnu večer, kao ni smještaj. Nije ih to pokolebalo.

- Svu mirovinu smo dali za smještaj. Nemamo više novca, a nemamo ni ulaznice za finale, no uzdam se u Jupitera - rekla nam je prije nekoliko dana Marica.

Strpljenje, ali i iskustvo su im se isplatili. Izdržali su do kraja, gledali nastup riječkih rokera u polufinalu i finalu. Bio je to sjajan provod za ovaj vitalan umirovljenički par.

