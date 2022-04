Marija Husar: 'Supruga sam upoznala na duhovnoj obnovi, a na oba sina sam dugo čekala...'

Niko nam se dogodio nakon 11 godina braka. Imala sam 45 godina onda, već sam mislila da je to to, da Ivan ostaje jedinac. O tome sam i porazgovarala s dragim Bogom i rekla mu hvala, valjda to tako treba biti, to prihvaćam. I onda, valjda kada čovjek to prihvati se dogodi, onda sam ostala u drugom stanju- rekla je pjevačica Marija Husar Rimac o bračnom životu, sinovima Niki i Ivanu te vjeri.

Trudnoća sa sinom Nikom u 45 godini je zatekla nju i supruga.

- To su stvari koje možeš priželjkivati, možeš se moliti za to, sanjati o tome jer znaš da je Bogu sve moguće i čekati taj trenutak da se dogodi. A ako se ne dogodi, prihvatiti da se nije dogodilo", rekla je pjevačica, pa nastavila govoriti koliko joj je majčinstvo važno:

- I jedan i drugi sin su bili dugo iščekivani. Ivan nakon pet godina braka, Niko nakon 11. Danas kad ih grlim i uspavljujem, samo kažem da sam najsretnija mama. 'Znate li vi koliko sam ja vas čekala? -ispričala je za IN Magazin.

- Svaka žena to prolazi na svoj način, teško je u tu temu i taknuti. Znam kroz koju čežnju te žene prolaze, koja je to predanost. Koliko te žene apsolutno na sve načine pokušavaju ostvariti roditeljstvo. Ali kako jedna moja prijateljica kaže, ne moraš devet mjeseci nositi dijete pod srcem da bi bio roditelj - zaključila Ivana.

Vjera joj je jako važna, redovno je odlazila na duhovne obnove kod Zlatka Suca.

- S 27 godina sam krenula putem vjere. Mislim da je okidač bio neki moj osvrt na život, na sve što se događa... Misliš da će ti neke stvari donijeti ispunjenje pa shvatiš da neće... Meni je u karijeri sve bilo super, ali je falilo ono nešto. Osjećala sam prazninu. Kao da život prolazi pored mene - ispričala je.

Supruga Vjekoslava je upoznala na seminuaru pokojnog fra Ilića.

- On je često dolazio na te seminare kod fra Ilića. I onda nas je pater uvijek zvao na druženje u zbornicu kod sebe. Kad bi završio seminar, tamo smo se družili, pričali, dobro se jelo, dobro se pilo... Pater je jako navijao da nas dvoje probijemo tu barijeru koju smo imali da budemo zajedno. Njemu je govorio da sam ja za njega, a meni da je on za mene... S vremenom smo krenuli u vezu, nakon šest mjeseci se zaručili i nakon godinu dana veze ušli u brak - prisjetila se.

Najčitaniji članci