Žestoka rasprava o odgovornosti za gubitak u posljednjem gastroduelu koji je bio u Svetom Martinu na Muri, odvila se među članovima plavoga tima kada su morali izabrati koga će nominirati za eliminacijski izazov. Morali su nominirati dva člana tima, a prilikom nominacija svakom kandidatu morali su dati jasan razlog zašto ga nominiraju.

Tomislav Marković koji je u posljednjem gastroduelu bio vođa tima, zadržao je svoj imunitet, te na taj način poremetio planove pojedinih kolega da upravo njega izaberu za eliminacijski izazov. Iako je bio pošteđen eliminacija, Tomislav je mogao za eliminacije, kao i ostali, nominirati dvoje članova. Nominirao je Franu Kekeza, objasnivši svoj izbor time da Frano nije čistio radne jedinice čak ni kad ga je Tomislav to zamolio. Drugi glas je dao Mariji Gregurić jer joj se dogodila greška s heljdom i prosula joj se velika količina papra u jelo.

Marija se pobunila na Tomislavov izbor za nominacije budući da su Filip Pleteš i Tihomir Bježančević, prema njezinoj procjeni, radili najviše grešaka u kuhanju na gastroduelu, a Tihomir Bježančević najviše je želio nominirati Tomislava jer smatra da je vođa taj koji mora preuzeti odgovornost za gubitak u igri. 'I dalje smatram da je moj imunitet zaslužen', objasnio je Tomislav naglasivši kako, ukoliko suchef i chef uvijek budu odgovorni za gubitak: 'ova igra, po meni, onda nema smisla. Onda ćemo svi kuhati loše da ne budemo chefovi i suchefovi. Želim konstantno davati 110 posto od sebe'.

Najviše glasova za odlazak u eliminacijski izazov dobili su Frano, Marija i Tihomir. ''Ovo je dolje bilo sve privatno, ništa vezano za zadatak'', komentirala je Gorana Milaković s galerije dodavši kako više neće biti Mariji pomagač s galerije zbog toga kako se Marija ponijela prema njoj prošli puta kad ju je izabrala za pomagačicu, ali je nije htjela slušati.

Jelo koje su morali replicirati kandidati u eliminacijskom izazovu, i vizualno i okusom bilo je jelo mladog, talentiranog i perspektivnog chefa Pave Klarića koji je nakon desetljeća provedenog u zagrebačkoj Esplanadi preuzeo chefovsku palicu u San Canzianu u Istri. Za svoj stil kuhanja kaže da je križanje francuske kuhinje i nordijskog stila, u njegovim jelima ima fine dininga, ali i elemenata rustikalnosti. Za eliminacijski izazov kandidatima je pripremio jakobove kapice s čvarcima od larda, espumu, odnosno pjenicu od matičnjaka i kao garniš - mlade izdanke vinove loze. Na jelo se dodaje i gusta juha od dimljenog škampa koja na ovom jelu ima ulogu umaka.

Kandidati su mogli izabrati i pomoćnike s galerije koji će im davati savjete kako da nešto naprave, podsjetiti ih na vrijeme. Marija je izabrala Roka Kulušića-Nerala za pomoćnika, Frano Ivana Temšića, a Tihomir Goranu Milaković. ''S Goranom imam jedan dodatni moment, a to je povjerenje'', objasnio je Tihomir svoj izbor. Ivan je napomenuo kako je svjestan da će s Franom biti teško, ali to je izazov koji će on prigrliti.

Za kuhanje ovog kompleksnog jela kandidati su na raspolaganju imali 60 minuta. Žiri nije bio prisutan u kuhinji i nije zna čije jelo kuša budući da su tanjuri pred njih doneseni pod brojem, a ne imenom kandidata koji ih je skuhao.

Nakon što im je isteklo vrijeme, Marija izrazito nije bila zadovoljna svojim jelom, naročito jer je imala problem s pjenicom za koju je smatrala da joj nije uspjela, a neuspjeh je potvrdio i žiri. Marijin tanjur pred njih je donesen pod brojem tri na što je gost kuhar odmah primijetio da espuma izgleda sumnjivo. 'Ovdje nešto ne valja', rekao je Pavo. Espuma je, kad ju je probao, bila preslatka. 'Očito je tu nešto jako pošlo po zlu', rekao je za Marijin tanjur.

I Tihomirov i Franin tanjur dobili su više ocjena od Marijinog, tako da je ona natjecateljica koja napušta MasterChef. 'Sretna sam što sam pala na tako velikom jelu', rekla je Marija.

- Bilo je dosta kikseva, ali budući da ste se prvi puta susreli s nekim komponentama, moram priznati da ste se prilično dobro snašli - pohvalio je Pavo svo troje natjecatelja. Franin tanjur koji je bio najbolji među njih tri iznenadio je Pavu pa mu je rekao: 'Moram priznati da si me iznenadio, jer si imao zbunjen pogled kad sam ga prezentirao. Espuma na tvom tanjuru je bila najbolja od svih tanjura. Sve u svemu, jelo je ispalo super'.