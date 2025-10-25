Prvi put se gledateljima osmjehnula s malih ekrana davne 2005., a dva desetljeća kasnije diplomirana politologinja postala je omiljeno je TV lice
DVA DESETLJEĆA KARIJERE PLUS+
Marija Miholjek o Dnevniku Nove TV: 'Kad smo počinjali, nisu nam davali puno šanse'
Čitanje članka: 8 min
Već dva desetljeća gledamo je kako smireno i sigurno vodi Dnevnik Nove TV, no iza profesionalnog osmijeha i ozbiljnih vijesti krije se topla, duhovita i iskrena žena. Marija Miholjek (48) od početka je dio ekipe koja je 2005. pokrenula Dnevnik i s kolegama pomaknula granice televizijskog novinarstva. Danas, dva desetljeća kasnije, prisjeća se prvih dana, treme pred kamerama, ali i što je još motivira. Otkrila nam je i kako uspijeva balansirati obiteljski život i posao te zašto je smijeh njezin najbolji recept za opuštanje.
