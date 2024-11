Marija o Toniju i Valentini: 'Bila je neugodna situacija, ja ne srljam baš tako brzo u odnose'

Valentina je po prirodi takva da ne ostavlja puno prostora ikome za interakciju s Tonijem. Dosta je posesivna. Ne mora to biti loše ako njemu ne smeta. Kompliment mi je da je rekla da je očekivala ružniju curu. Rekla je to za RTL.hr kandidatkinja Marija, koja je u prošloj epizodi showa 'Ljubav je na selu' stigla kao iznenađenje farmeru Toniju.

Valentini se to baš nije svidjelo. Komentirala je da ne primaju goste na imanju, a Toni je dodao 'nenajavljene'.

Foto: RTL

- Bila je neugodna situacija, bojala sam se da me ne pošalju kući. Dosta sam sigurna u samu sebe pa mi to nije ništa pretjerano zasmetalo jer sam pretpostavljala da će biti ok - rekla je Marija.

Osvrnula se na Tonijevo ponašanje.

- Toni je dosta suzdržan, ispričao se jer nije dobar domaćin. Njegova komunikacija je prijateljska - ispričala je.

Foto: RTL

Komentirala je odnos Tonija i Valentine.

- Jako se brzo to odvilo kod njih. Ja ne srljam tako brzo u odnose, no to je njihova odluka - rekla je.

Unatoč svemu, Marija o Valentini ima dobro mišljenje.

- Pokazala je zube odmah na početku. Ružnije je izgledalo nego što je zaista bilo. Dobra je domaćica, brine o hrani. Želi pokazati da je dominantna. Kuha bolje nego ja. Bolja je u kućanskim poslovima, ali podijelile smo poslove. Susretljiva je i brižna. Mislim da se na prvu krivi dojam stvori o Valentini. Bolja je osoba nego što se čini. Pokaže zube, ali nije tako opasna - objasnila je.

Foto: RTL

Zanimljivo je i da je Marija došla k farmeru Toniju, a u trećoj sezoni 'Gospodina Savršenog' borila se za Tonija Šćulca.

- Simpatično mi je što je i sad Toni. Moj partner mora imati lijepo ime, a volim i imena s četiri slova - zaključila je Marija.