Marija Šerifović dobila sina, a Ana Obregon unuku: Surogat majke plaćaju do 130.000 $...

Da ljubav prema djetetu nema cijene, osobito kad su u pitanju djeca, to je svima jasno. Ona je nemjerljiva. Ipak, nemaju zdravstvene predispozicije da bi nesputano uživali u rođenju i podizanju svojih potomaka. Zbog toga se oslanjaju na alternativne načine poput potpomognute oplodnje, usvajanja ili surogat majčinstva.

Poznati u tome nisu iznimka pa su tako pomoć drugih žena potražile i Kim Kardashian, Paris Hilton, Sarah Jessica Parker... Da se na tu opciju uglavnom odlučuju oni dubljeg džepa, sasvim je očekivano jer ta usluga, prema pisanju stranih medija, stoji između 90.000 i 130.000 dolara. Na surogat majčinstvo odlučila se i srpska pobjednica Eurosonga, pjevačica Marija Šerifović (39). Kako bi dobila sina Marija, otišla je čak do Los Angelesa.

- Ovo mi je jedan od najstresnijih dana u životu - rekla je Marija prije nego što se sa sinom ukrcala u avion u Los Angelesu. Prije svega dva tjedna objavila je da je postala majka

- Gospodin Mario putuje ‘first classom’ ovaj put, a čak i ja putujem tako prvi put - otkrila je pjevačica.

Kroz 11 minuta videa pokazala je što je sve imala uključeno u cijenu karte. Osim znatno udobnijeg sjedala, koje će posluži i kao krevet, majka, kći i unuk Šerifović su na letu imali zaseban televizor, ruže u vazama na stolovima te, kao što i priliči duljim letovima, nekoliko sljedova hrane. No čini se ipak kako hrana Mariji nije odgovarala pa je tako poručila da bi dala cijeli “first class” za vrući kruh, paštetu i jogurt, burek... Ugodan let bez previše problema i s puno pogodnosti itekako košta. Naime, ako poželite i vi takvo iskustvo, s istim avioprijevoznikom, u ovo doba godine, platit ćete jednu kartu više od 15.000 dolara!

S obzirom na to da je s Marijom išla i njezina majka, taj iznos ide iznad 30.000 dolara u jednom smjeru, dok se za dijete ispod dvije godine u pravilu ne plaća karta. S obzirom na to da je Marija putovala u vrijeme blagdana, kad su cijene karata i generalno skuplje, ako poželite isti takav tretman, na istim destinacijama, cijene će za jedan smjer prve klase pasti tek sredinom siječnja, i to na nešto manje od 10.000 dolara.

Na surogat majčinstvo također se odlučila španjolska voditeljica i glumica Ana Obregon u 69. godini, ali ne da bi postala majka, nego - baka! Ona je u Hrvatskoj poznata po vezi s nekadašnjim našim nogometnim reprezentativcem Davorom Šukerom.

S obzirom na to da je Anin sin Aless preminuo 2020., Ana je tražila daljnji smisao života. Pronašla ga je u surogat majci koja joj je rodila dijete začeto Alessovom spermom. Javnost je burno reagirala i mnogi su je osuđivali, ali ona je u blagdanskom intervjuu za španjolski magazin Hola! rekla da su ona i unučica presretne.