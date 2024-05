Marija Šerifović krstila sina: 'Postao si Božje dijete. Neka te čuva od zla, a ja od tuge i ljudi'

Srpska pjevačica Marija Šerifović je u prosincu prošle godina dobila prvo dijete, sina Marija. Dijete joj je nosila surogat majka, a cijela trudnoća držala se u strogoj tajnosti. Sada je Marija otkrila da je krstila sina.

- Jučer smo slavili Vasilija Ostroškog, zatim moj prvi Majčin dan, ali i krštenje mog malog plavookog mekanog pamuk princa. Postao si Božje dijete i neka te Bog i Sveti Vasilije čuvaju od svakog zla, a ja od tuge i ljudi - napisala je Marija.

Foto: Instagram

U komentarima su joj brojni čestitali, a među njima i Marijine slavne kolege - Ana Bekuta, Nataša Bekvalac i drugi. 'Čestitam krštenje tvog anđela', napisala joj je Bekuta.

Inače, Marija je uvijek otvoreno pričala o tome da joj je najveća želja imati dijete.

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je ranije.

Foto: Instagram