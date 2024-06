Marija Šerifović o ocu svojeg sina: 'Može me tužiti za deset milijuna dolara, možda i više!'

Marija Šerifović (39) u utorak je gostovala u srpskoj emisiji 'Ami G Show' Ognjena Amidžića, a tamo je progovorila o biološkom ocu svog sina Marija. Dijete joj je nosila surogat majka, a cijela trudnoća držala se u strogoj tajnosti. Iako je najavila kako će javnosti otkriti tko je otac njezinog sinčića, pjevačica je objasnila kako bi joj to donijelo određene posljedice.

- To su stvari o kojima ne mogu i ne smijem govoriti zbog svih potpisanih ugovora jer se nikad ne zna hoće li ovo nekada netko prevesti, a onda da me (otac) tuži za deset milijuna dolara, a možda je i više - objasnila je Marija u emisiji te dodala kako je otac njezinog sina 'strašan frajer, europejac'.

Kasnije je izjavila kako će sina podržavati u životu koje god zanimanje bude izabrao.

- Neka bude zdravo, pametno i pošteno biće. Što se mene tiče, može biti i doktor znanosti i vulkanizer. Ako bude doktor znanosti, živjet će na Beverly Hillsu, a ako bude vulkanizer, kupit ću mu cijeli Tošin bunar. Trudit ću se da ga čujem, vidim, osluškujem njegove potrebe i budem njegov oslonac - rekla je.

Foto: Instagram

Pjevačica je u prosincu prošle godine postala majka, a od tada redovito dijeli trenutke sa svojim sinčićem Marijom. Beba je na svijet stigla u jednoj bolnici u Los Angelesu. Inače, Šerifović je godinama željela postati majka, a o tome je i ranije znala otvoreno govoriti.

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je svojedobno.