Marija Šerifović oglasila se po prvi put sa sinom u naručju: 'Otići ću na pauzu od pjevanja..'

Pjevačica Marija Šerifović (39) početkom prosinca postala je majka malenog Marija, a vijest s publikom podijelila prošlog tjedna, u petak. Trudnoću je iznijela surogat majka, jer kako kaže, to joj je bila zadnja opcija. Sada se po prvi put oglasila iz Los Angelesa preko Instagrama.

- Želim vam se zahvaliti na prelijepim porukama, sve je prepuno ljubavi. Moje škorpionsko srce prima previše ljubavi pa mi treba vremena kako bi sve procesirala. Bit će vrijeme kad ću moći o ovome daleko ozbiljnije govoriti - započela je presretna Marija.

Foto: screenshoot/Instagram

Htjela je otkazati čitavu turneju

Regionalna zvijezda prije dolaska prinove objavila je kako kreće na turneju 'Dolazi ljubav', a koja počinje u Zagrebu na Dan žena. Pjevačica je priznala kako je u jednom trenutku htjela sve otkazati.

- S ljudima iz menadžmenta sam pričala o turneji. Htjela sam sve otkazati i prebaciti za 2025. godinu, ali sam ipak donijela odluku da turneja bude i da podijelim ljubav s vama. Ovo je najznačajnija godina u mom životu. Trebam to podijeliti sa svima - priznala je.

Foto: screenshoot/Instagram

Najavila pauzu od pjevanja

Pjevačica će s turnejom obići 30-ak gradova diljem Balkana, a na popis je dodala još hrvatskih.

- Nakon Zagreba, bit će Zadar, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin. Molite se za moje zdravlje i strpljenje da sve izdržim - našalila se Marija, a onda otkrila što će napraviti kad turneja završi.

- Kad sve to prođe idem na zasluženu pauzu od pjevanja. Pošteno? - upitala je pratitelje.

Na kraju je podijelila kratki video kako uspavljuje malenog sina uz pjesmu 'The Time of My Life'.