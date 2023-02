Marija Šerifović otvorila dušu o sukobu roditelja, odnosu s ocem i terapiji: 'Razvod je rješenje...'

Srpska pjevačica Marija Šerifović (38) gostovala je u emisiji 'Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović' gdje je ispričala o sukobu njezinih roditelja, odnosu s ocem i ostatkom obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Marija je rekla kako je kao dijete prolazila kroz sukob roditelja te da je njihov loš odnos utjecao na to kakva je ona danas.

- Ja sam sigurna da ne postoji, nažalost, dijete ili mlado biće koje nije sudjelovalo u bilo kakvim neugodnim, bučnim, traumatičnim situacijama između svojih roditelja. To je postala, pogotovo na ovim našim prostorima, neka nova normalnost. Ja imam samo najstrašnije riječi osude na tu temu, koje čak nisu ni za televiziju. Odmah i u početku samo želim reći da je razvod, razlaz, prekid, apsolutno rješenje, hitno, sada i odmah, pogotovo ako imate djecu. Ako imate dijete, to je najzdravije rješenje - govori pjevačica.

Foto: Screenshot/Na Terapiji

- Ja kao ja sam uspjela sa svojim terapeutom, jer ja imam svoju liječnicu od šesnaeste ili sedamnaeste godine i ona je moja liječnica i danas. Tako da, bilo koje mlado biće koje ima i mikro slobodu, a to su neke godine od 13, 14, 15, ako imaju bilo koju vrstu problema sami sa sobom, sa svojim malenim dušicama, ono što u tom trenutku mogu napraviti je otići ispričati školskom psihologu, ako nemaju bake, djedove, stričeve, strine. Ja sam sa svime time u redu, danas kada imam 38 godina. Da je to negdje odredilo moj karakter, sigurno da je, da je to negdje odredilo moje ponašanje prema ljudima, sigurno da je, što imajući u vidu kakvi nas ljudi okružuju i u kakvom vremenu živimo, možda je čak i dobro - ispričala je Marija.

Foto: Screenshot/Na Terapiji

Ispričala je i odnosu s ocem Rajkom, koji je, kako ona tvrdi, imao i radio puno problema.

- Nedavno smo se vidjeli i rekao mi je: 'Ma što god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako...', a onda me pogledao onako značajno: 'Bar znam da sve što ima veze sa tobom, sve sam napravio ispravno' - priča Marija.

Najčitaniji članci