Marija Šerifović slavu je stekla pobjedom na Eurosongu, a njen ljubavni život ostao je enigma

Iako je od njezine pobjede na Eurosongu prošlo 15 godina, Marija Šerifović (37) i dalje je jedna od najvećih zvijezda u susjednoj Srbiji. Pjevačica je prašinu podigla nedavno kada se društvenim mrežama počela širiti snimka njezinog bijesnog ispada u centru Beograda, u kojem je vrištala i udarala šakom u svoj automobil.

POGLEDAJTE VIDEO:

Popularna srpska pjevačica rođena je u Kragujevcu, a mnogi kažu, vrhunac svoje slave stekla pobjedom na Eurosongu 2007. godine s pjesmom 'Molitva'. Sada već bivši menadžer pjevačice, Saša Mirković u manje od godinu dana od anonimne djevojke, kćeri folk pjevačice Verice Šerifović, stvorio je eurovizijsku pobjednicu.

S osvojenih 268 bodova Marija Šerifović pomela je Ukrajinu i Rusiju te je Euroviziju 2008. godine dovela u Beograd. To je bio prvi, i vrlo uspješan, nastup Srbije.

- Pomozi, Bože - vikala je Marija Šerifović tijekom glasovanja.

Hrvatska kao i sve zemlje bivše Jugoslavije Mariji su korektno dale maksimalan broj bodova.

- Nisam očekivala pobjedu iako sam joj se potajno nadala - rekla je Marija po silasku s eurovizijske pozornice na kojoj je s pratećim vokalima raširila srpsku zastavu.

- Ova pobjeda je za Kragujevac, za Beograd i za novu Srbiju - vikala je Marija Šerifović 2007. godine, a ranije se po odlasku u Helsinki zaklela Eurosong dovesti u Srbiju.

Kasnije su ju obožavatelji mogli gledati i showu 'Zvezde granda'. Pjevačica je poznata po žestini u showu u kojem je članica žirija, a za srpske medije je ranije rekla kako nije onakva kakvom se čini.

- Ljudi me doživljavaju bezobraznom, bahatom, drskom, bezobraznom, ali ja nisam takva! Puno me toga može pokolebati. Samo sam brzopleta, nemam živaca i ne volim spore ljude. Ranjiva sam i emotivna, možda sam emotivnija od svih koje poznajem, ali lakše mi je da sama, bez igdje ikoga, procesuiram stvari koje me dovode u takvo stanje - rekla je iskreno ranije.

Iako često sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama dijeli trenutke iz privatnog života, oko jedne stvari Marija je poprilično samozatajna. Radi se o njenom ljubavnom životu. Ranije je priznala da je biseksualka te progovorila o svom stavu o ljubavi.

- Oduvijek sam se zalagala za slobodu, ali to je samo zato što sam prvenstveno željela živjeti život na način koji meni odgovara. Stvari o kojima govorim nisu vezane samo za odlučnost, već se u njima može prepoznati svako inteligentno biće koje želi živjeti svoj život po vlastitom izboru. Ako moj izbor znači da će moja majka pasti u nesvijest ili da će se moj otac naljutiti, neka bude... Svako biće ima apsolutno pravo živjeti kako želi - rekla je Marija koja glasno podržava LGBTQ+ zajednicu.

- Ne želim da mi obitelj ili okruženje diktiraju kada ću voljeti ili što ću raditi. Tko to tvrdi? Ljudi koji žive pod kamenom? Ne želim imati kontakt s njima - rekla je ranije za srpske medije.

U skrivanju svojih veza Marija je prava profesionalka jer ju mediji nikada nisu uhvatili s djevojkom, a ona je 'golicala' maštu i 'potpirivala' tračeve, objavljujući, primjerice, fotografiju na kojoj se vidi ženska ruka. Kurir je sredinom prošle godine pisao kako je Marija godinu dana bila u vezi s udanom ženom, tamošnjom dizajnericom interijera, ali to nikada nije potvrđeno.

Nakon veze s njom, Marija je navodno novu ljubav pronašla s atraktivnom djevojkom iz Los Angelesa. Prije desetak godina mediji su ju spajali i s bivšom Miss Universe Hrvatske, Renatom Lovrinčević. Od medija se tada nisu skrivale, ali obje su tvrdile kako su - samo prijateljice.

Prošle godine Marija je iznenadila mnoge, priznavši kako ima dečka, ali i kako razmišlja o udaji. Na pitanjima obožavatelja ima li dečka pjevačica je kratko odgovorila 'da'.

Mnogi su je povezivali i sa mladom pjevačicom Džejlom Ramović koja je pobijedila u 'Zvezdama Granda' te kojoj je upravo Marija bila mentorica. Iako pjevačice nikada nisu potvrdile vezu niti komentirale takve navode, srpski mediji pisali su kako se između djevojaka nakon showa razvila ljubav.

Srpski mediji kasnije su pisali i kako je u vezi došlo do prevare. Marija se kasnije oglasila putem odvjetnika o šuškanjima o Džejli i rekla da su to neistine.

- To je bio kaos. Džejla je došla kod Šerifović u stan na Novom Beogradu, ali nije očekivala da njezina partnerica neće biti sama. Mariji nije bilo ni na kraj pameti da će Ramović doći. I to s njezinom omiljenom tortom. Džejla je pozvonila na portafon, a Marija je bila u šoku kad je čula njezin glas. Nije je pustila u stan i Džejli je sve bilo jasno. Počela je plakati, bilo joj je teško, odmah je shvatila da je u pitanju prevara. Bila je bijesna i razočarana. Tko je djevojka s kojom je pjevačica tada bila u svom stanu, ne znam, mislim da ni Džejla nema pojma o kome je riječ, niti je to zanima - ispričao je izvor za Kurir ranije.

Najčitaniji članci