Marija Vidović ugostila je Mirka Švendu Žigu: Mama je kriva što sam u glazbi i hvala joj na tome

Tri godine sam imao pauzu zbog korone i bolesti, a ti si glavni krivac zbog kojeg sam ponovno u glazbi, rekao je tenor Mirko Švenda Žiga voditeljici i sopranistici Mariji Vidović u nedavnoj emisiji 'Trenutak sreće' na CMC televiziji.

Prisjetio se svog prošlogodišnjeg nastupa u Koncertnoj dvorani Lisinski, uz kojeg ga vežu posebne emocije.

- 120 tamburaša je bilo iza mene i pjevao sam 'Mirno spavaj ružo moja' pokojnog Vinka Coce. Vinko je uvijek ovdje, imam neizmjerno poštovanje prema njemu. Stalno tu njegovu pjesmu imam na repertoaru - priznao je Žiga.

Otkrio je i nove glazbene projekte.

- Nakon puno albuma s međimurskim narodnim pjesmama, hrvatskim narodnim pjesmama, odabrao sam deset autorskih pjesama na kajkavskom i stavio ih na novi album 'Duša s tobom'. Bit će objavljen početkom nove godine u izdanju Croatia Recordsa - rekao je Žiga te dodao kako s narodnih starinskih pjesama prelazi na autorske.

- Ali opet na tom našem pitkom kajkavskom i lijepom za popevanje - istaknuo je pa nastavio:

- Album će se zvati po naslovnoj pjesmi, glazbu i tekst napisao je Neno Ninčević. Pjesma je prekrasna, imamo i spot, a sudeći prema reakcijama ljudi, i pjesma i cijeli album će biti prekrasni.

Na pitanje tko ga je uveo u glazbeni svijet, Žiga je odgovorio:

- Kao dijete sam mami pumpao vodu, a ona je prala veš i pjevušila međimurske narodne pjesme. Kao dječak od osam, devet godina sam upijao to i onda sam u 14.,15. godini krenuo kao bubnjar. Nakon puno godina završio sam kao solo pjevač, a moja mama Marija je kriva što sam u glazbi i hvala joj na tome. Po njoj sam naslijedio i boju vokala - prisjetio se u 'Trenutku sreće'.

'Trenutak sreće' emitira se od 2022. na CMC televiziji.

- Osjetila sam da nam svima nedostaje pozitivnih tema i sadržaja oko nas. Kroz karijeru sam sretala toliko izvrsnih ljudi koji su me inspirirali. Bili su to glazbenici, ali i oni koji su veliki profesionalci u svom pozivu, ali često sviraju neki instrument, pjevaju ili su pravi znalci pop, rock, jazz glazbe, klasike... Želja mi je bila da s njima popričam i da ih još bolje upoznam, a u emisiji to sve mogu podijeliti i s gledateljima - rekla nam je ranije sopranistica Marija.

Vidović uz emisiju nastupa u različitim dijelovima Hrvatske. Nedavno je imala 'Christmas Classics' koncert u Lisinskom.

- Za dragu publiku izabrali smo najljepše božićne pjesme, naše hrvatske, ali i poznate strane božićne evergreene. Jedna od dražih mi je 'Radujte se narodi'. Nekako su mi ovaj aranžman i božićni album napisani baš po guštu. A velika mi je želja jednom otpjevati uz klapu prekrasnu Verdijevu pjesmu - otkrila nam je Čakovčanka.

Ispričala nam je i kako izgleda Božić u njezinoj obitelji.

- Uvijek je lijepo kad se okupimo kititi bor. Kod nas je svake godine obiteljsko društvo drugačije jer se dobro rasporedimo. Netko ide punicama, netko ide svekrvama, a na Štefanje se već tradicionalno nalazimo kod mojih jer mi je tata Stjepan. Divno mi je biti u krugu voljenih i dragih ljudi, uz vatru u kaminu - rekla je.

