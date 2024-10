Marija Vidović za 24sata: Opere kriju predivne priče, zavoljela sam ih još kao djevojčica...

Sopranistica Marija Vidović (42) u utorak stiže u KD Lisinski. U čast 160. godišnjice rođenja skladatelja Richarda Straussa izvest će uz klavirsku pratnju Bože Letunića nekoliko pjesama iz Straussovih ciklusa.

Bliži se koncert, kako izgledaju pripreme?

Zadnje pripreme su u tijeku. Moj vrsni pianist Božo Letunić i ja uživamo u probama. Pjesme su zahtjevne i s pijanističke i s pjevačke strane, ali su toliko lijepe da možemo biti sretni i zahvalni da je takvo nešto stvoreno i da se još rado sluša u cijelom svijetu. Naime, ove godine se obilježava 160. godišnjica rođenja i 75. godišnjica smrti ovog velikog njemačkog skladatelja. Zato od srca zahvaljujemo i Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Zagrebu, koje nas je podržalo u ovom projektu.

Koje pjesme iz ciklusa njemačkog skladatelja planirate izvesti? Krije li se među njima i vaša najdraža pjesma?

Prvo, Richard Strauss je jedan od mojih najdražih skladatelja, a on se nalazi među najvažnijim skladateljima ovog žanra Lieda ili umjetničke pjesme - zbog inovativnosti, bogate harmonije, emocionalne izražajnosti i uloge koju su njegove pjesme imale u klasičnom glazbenom repertoaru kroz povijest, a zadržale su je i danas. Njegov je doprinos Liedu neizbrisiv, a četiri posljednje pjesme/Vier letzte Lieder s pravom se smatraju jednim od vrhunaca ne samo Straussova opusa nego i cijelog repertoara umjetničke pjesme, odnosno Lieda. Za ovaj smo program izabrali i pjesme iz opusa 10 (Die Nacht/Noć, Zueignung/Posveta), 17 (Ständchen/Serenada) i 48 (Freundliche Vision/Lijepa vizija). Izvodimo i pjesme iz opusa 27 (Morgen/Jutro i Heimliche Aufforderung/Tajna pozivnica) - to je opus koji je Strauss darovao svojoj ženi Paulini za vjenčanje.

Kako je počela vaša ljubav prema operi?

Ljubav prema operi u meni se probudila kad sam imala 12 godina, kad su mi predložili iz žirija natjecanja za pop glazbu da počnem učiti solo pjevanje… Prva skladba koju sam čula uživo kad sam krenula slušati operu jednostavno me očarala - osjetila sam tu neku ljepotu i bogatstvo u toj glazbi koja ispunja na poseban način i dušu i tijelo. Opera i klasična glazba imaju neku posebnu moć - lako se zavole, vjerujte mi. Ali kao i za sve ostalo, pristup je bitan. Prvi dojam kod slušatelja treba biti 'WOW!!!'.

Tko je sve pridonio formiranju vaše glazbene karijere i osobnom razvoju?

Već od vrtića primijetili su da jako volim pjevati i plesati. Donja Dubrava - Varaždin - Beč - Stuttgart, to su bile moje važne adrese. Svaka faza učenja bila je lijepa i bitna. To tek sad možda mogu nekako objektivno sagledati. A u pravi umjetnički svijet odveo me moj mentor i profesor - tenor svjetske karijere - Francisco Araiza. Kod njega sam usavršila i tehniku pjevanja, interpretaciju, naučila sam kako se pripremati i držati u kondiciji kao operni pjevač.

Nastupali ste u najznačajnijim koncertnim dvoranama, no što biste izdvojili iz dosadašnje karijere?

Pjevati u velikim i poznatim koncertnim dvorana zaista je divan osjećaj, ali i velika odgovornost. Najljepše mi je sjetiti se trenutka u kojem sam prvi put kročila na ogromnu pozornicu opere Bella Artes u Ciudad de Mexicu, kao i najljepše i nabolje dvorane na svijetu, Musikvereina.

Na što ste posebno ponosni?

Ponosna sam na svojih pet albuma u izdanju Croatia Recordsa. A najviše na album 'Međimurje' - posvećeno mojem rodnom kraju, i album 'Moć opere'.

Koje su vam operne uloge najdraže?

Volim operne heroine koje kroz operu pokazuju svoj jak karakter, ženstvenost, ali i sve fasete i bogatstvo emocija žena! Volim Violetu iz 'Traviate', Mimi iz 'La Boheme', Susannu iz 'Figarova pira'… Konstancu iz 'Otmice iz Saraja'. Zanimljivo je da u 'Figarovu piru' mogu sad pjevati tri uloge: Cherubina, Susannu i Groficu.

Zbog čega neki zaziru od opere?

Opera ima posebnu moć i može biti zaista očaravajuća - ali ovisi o puno različitih faktora koji se svi trebaju posložiti da bi opera kao opera došla do gledatelja kao nešto čime se oni mogu oduševiti. Opere kriju u sebi predivne priče, drame, ljubavi, komedije… Tu su skladatelji, scenografi, režiseri, dirigenti, pjevači, kostimografi, zbor, orkestar i o svakome ovisi kako će se opera koju je skladatelj napisao prenijeti na publiku. Skladatelji su toliko genijalno pisali opere, a nama svima ostavljen je velik zadatak - izvoditi ih tako dobro da opera i dalje traje i ostane jedna od najljepših i najbogatijih te omiljenih glazbeno-scenskih djela.

Kakva je Marija privatno? U čemu najviše uživa?

Volim pjesmu i ples te duge šetnje prirodom! Rijeke, planine i more. Volim lijepa i iskrena druženja uz domaće i strane specijalitete, volim čitati…

Kako je živjeti u Beču? Koliko često ste u Hrvatskoj?

U Beču je lijepo. Grad nudi zaista bogatu ponudu umjetnosti - bila to opera, koncerti, muzeji, izložbe… To je grad u kojem svakodnevno možete otići na tri različite operne predstave… Ali nakon godina izbivanja iz domovine lijepo je biti i malo doma, u Hrvatskoj. Kad sam ovdje, svaki dan otkrivam ljepote življenja u Hrvatskoj i puno pozitivnih stvari. I to me raduje.

Kakvi su vam planovi?

Ima ih. Radujem se pripremama i realizaciji svakog od njih. Nakon koncerta u Lisinskom startamo i snimamo emisiju na CMC televiziji. Onda već dolaze brzo advent, Božić i božićni koncerti diljem Hrvatske, kojima se iznimno radujem. Pripremam nove albume, programe i projekte!

Još nisam pjevala ono što želim

- Tek dolazi vrijeme u kojemu mogu pjevati uloge koje sam kao studentica gledala s velikom željom, ali i s poštovanjem. Trebalo je malo strpljenja i sad mogu pjevati uloge i pjesme koje sam nekad sanjala da ću ih pjevati - rekla je Marija Vidović.