Marijana Batinić nam je otkrila: Nova sezona 'Života na vagi' mi je u top tri. Vidjet ćete i zašto...

Snimanje osme sezone "Života na vagi" u punom je jeku. Mjesto radnje: Međimurje. Glavni likovi: Šesnaest "boraca" koji žele promijeniti život nabolje. Sporedni, ali nimalo manje važni likovi: Treneri Edin Mehmedović i Mirna Čužić. Cijela ova priča nepotpuna je bez voditeljice Marijane Batinić, koja je rame za plakanje i utjeha kandidatima. Svaka sezona donosi nove priče, izazove i uspjehe koji je, kaže, inspiriraju. A i pomažu mnogima koji nisu dobili priliku naći se među 16 odabranih kandidata.

'Ova sezona Života na vagi mi je u top 3'

- Često mi pišu ljudi s istim problemom, a kojima je ova emisija dala nadu i mogućnost da puno nauče o tjelovježbi i prehrani. Mi smo kao nacija prilično neuki po pitanju zdrave prehrane, statistike su poražavajuće, a o tome koliko nam djeca jedu šećera i koliki je porast pretile djece da i ne govorim. I mi u produkciji stalno dolazimo do novih spoznaja i učimo nešto novo - govori nam Batinić. Dosad je jako dobro upoznala sve kandidate, a motivacija ih prati od prvog dana.

Foto: rtl

- Ova je sezona meni u top tri jer su njihova hrabrost i želja za promjenom zaista impresivni, a uskoro ćete doznati zašto - ističe. Novim kandidatima želi da u showu nauče vrijedne lekcije koje će im pomoći da dugoročno održe zdrav način života.

- Kad vidim da im se dogodio klik u glavi i da su na najboljem putu da ozdrave, to je ono što mi je najdraže u ovom showu. Kad uspiju nadmašiti vlastite granice i ostvariti ciljeve koje su smatrali nedostižnima. Kad počnu vjerovati u sebe, 'prodišu' i izađu iz svoje čahure. Vidjeti kako kandidati mijenjaju živote nabolje i postaju sretniji i zdraviji zaista je neprocjenjivo - govori Batinić. Između snimanja, kad god stigne, opušta se u ljetnom domu na Šolti. Čita, kuha, fino jede, meditira…

'Obožavam sve što moj suprug spremi'

- Na Šolti punim baterije, vraćam se sebi. Djeca uživaju u istraživanju otoka i igranju na plaži, a suprug i ja volimo sve što se vrti oko spize, gradela i peke. On voli i graditi suhozide, a ja se bavim svojim vrtom - priča nam. Suprug je "tata mata" od gradela...

- Da, da. Volim sve što Matej pripremi, ali posebno uživam u ribi i jelima ispod peke. On se vrti oko kamina, a ja sam se više dala u buzare, gregade, brudete… - dodaje kroz smijeh Splićanka, kojoj je rodni grad uvijek u srcu.

Foto: Instagram

- Dok sam živjela u Splitu, nisam znala koliko sam blagoslovljena što živim uz more. U Splitu ljudi manje jure, više se druže, više vremena imaju za sebe. U Dalmaciji se s prijateljima u pet minuta dogovorim da se vidimo taj isti dan. U Zagrebu se pet tjedana dogovaramo da se nađemo pet minuta. Ali bez obzira na to što mi je kao Splićanki Zagreb nekad previše intenzivan, dao mi je sve čemu sam težila, dao mi je mogućnost da se profesionalno razvijam i ostvarim svoje ciljeve, u njemu sam zasnovala obitelj i volim život u Zagrebu. No Split će uvijek biti moj dom u srcu. Naučila sam cijeniti različitosti i ljepote koje oba grada nude - govori Batinić, koja bi voljela da na kćeri Enu (9) i Rozu (3,5) prenese ljubav prema dalmatinskoj spizi, ali i da nauče vrijednost obitelji, ljubavi i međusobne podrške.

- Ena i Roza su vrlo kreativne i vole crtati, plesati i glumiti. Ena pleše čak i na svili, što mene užasava jer se bojim gledati kako se sunovrati s pet, šest metara visine. Bez obzira na moj strah, potičem ih da istražuju svoje talente i interese. Nama je važno da uživaju u onome što rade - dodaje Marijana. Kako su joj kćeri porasle, tako napokon mogu na putovanje s obje kćeri.

- Zasad ćemo se usredotočiti na europske gradove, a kad Roza još malo poraste, sigurno ćemo se uputiti prema egzotičnim destinacijama - govori.