Marijana Batinić shrvana zbog Vanjine smrti: 'Vjerovala sam da će se izvući, potresena sam'

Bila je jedna divna, plemenita osoba. Nažalost, nije uspjela u životnoj borbi. Jako sam potresena, baš kao i mnogi kandidati s kojima sam u kontaktu, rekla je Marijana, voditeljica treće sezone 'Života na vagi'

<p><strong>Vanja Žikić</strong>, bivša kandidatkinja treće sezone showa 'Život na vagi', preminula je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka u četvrtak u pet sati ujutro nakon što se danima borila s bakterijskom upalom pluća. Imala je 30 godina. Od nje su se javno oprostili brojni kolege i treneri iz showa, prijatelji, kao i voditeljica <strong>Marijana Batinić</strong> (39). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminula Vanja Žikić</strong></p><p>- U kontaktu sam stalno s Josipom Lopac, njezinom najboljom prijateljicom. Od prvog trenutka kad je hospitalizirana. Vjerovale smo da će se izvući, ali njezino srce nije to izdržalo. Bila je jedna divna, plemenita osoba. Nažalost, nije uspjela u životnoj borbi. Jako sam potresena, baš kao i mnogi kandidati s kojima sam u kontaktu - rekla je Marijana za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3848074/marijana-batinic-potresena-vanjinim-preranim-odlaskom-bila-je-jedna-divna-plemenita-osoba/" target="_blank">RTL</a>. </p><p>Vanja je sedam dana bila na respiratoru i liječničke ekipe su se cijelo to vrijeme borile za njezin život. Kako neslužbeno doznajemo, oboljela je od bakterijske upale pluća koja je u jednom trenutku prešla u sepsu.</p><p>To nije neuobičajeno, i liječnici se stalno susreću sa slučajevima gdje bakterijska upala pluća prouzroči sepsu, no kod Vanje Žikić otegotna okolnost je bila prekomjerna kilaža koja joj je dodatno otežala i zakomplicirala zdravstveno stanje. Njezina upala pluća, koja je nažalost završila smrću, nije imala nikakve veze s korona virusom.</p>