Marijana iz 'Big Brothera' se četvrti put udala: Novog muža je upoznala dok je konobarila...

Pobjednica ‘Big Brother’ 2011. godine u show je ušla udana za Čvrljka. U kući je 'kliknula' s Nemešom, za kojeg se kasnije udala, ali brak je puknuo nakon svega osam mjeseci. Sad je s Karlom pronašla sreću

<p><strong>Marijana </strong>(35) odavno nije Čvrljak, što je bilo prezime njezina prvog supruga. Više nije ni Kovačević, što je pak bilo njezino djevojačko prezime. Najpoznatija “Big Brother” stanarka, koja je i pobijedila u showu 2011. godine, sad se preziva Seifert, potvrdili su nam iz odvjetničkog ureda koji je zastupa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nemeš bi ponovno ušao u Big Brother</strong></p><p>Kako doznajemo, Marijana u potpunoj tajnosti udala se za izvjesnog <strong>Karla Seiferta</strong> iz Zagreba. Supružnici, kažu prijatelji para, žive u Zagrebu. Navodno su se upoznali na njezinu poslu, dok je konobarila u zagrebačkom kafiću. Ovo ljeto, točnije u kolovozu, Marijana je u telefonskom razgovoru za “RTL Exkluziv” otkrila da je trudna.</p><p>No nije htjela razgovarati o pojedinostima iz privatnog života, koji posljednjih godina krije kao zmija noge. Nakon izlaska iz regionalnog reality showa u kojem je pobijedila, u potpunosti se povukla iz javnosti. Okrenula se vjeri i duhovnosti, eliminirala lažne prijatelje iz života i više nije htjela imati veze s javnim nastupima. Radila je u call centru u Zagrebu, nakon čega je počela konobariti. Tamo se navodno i zaljubila u današnjeg supruga.</p><p>Prije ulaska u “Big Brother” 2011. godine Marijana je bila sretno udana za pomorca <strong>Ivana Čvrljka</strong>. Živjeli su u Šibeniku, a u braku su dobili kćer (11). Upoznali su se preko društvene mreže Iskrice.</p><p>- Sve se izrodilo iz puke slučajnosti i jednostavno smo se počeli dopisivati. Ona je tad živjela u Kninu i kad vratim vrijeme, moram reći da smo neku čudnu povezanost odmah otkrili, pa smo nekako brzo prešli na komunikaciju preko Skypea - ispričao je njezin tadašnji suprug za Slobodnu Dalmaciju kako je upoznao Marijanu.</p><p>Komunicirali su tako svaki dan i nakon 20-ak dana odlučili su se naći na dočeku Nove godine u Šibeniku.</p><p>- Kao za inat, dan prije Nove godine dobijem poziv iz Škotske od jedne brodarske kompanije koju sam pola godine prije toga progonio s molbama za posao. Željeli su me na brodu za Silvestrovo. Kako nisam imao izbora, prihvatio sam, a ona je, kad sam joj to javio, mislila da izmišljam kako bih izbjegao susret s njom - ispričao je tad Čvrljak, koji je nakon pola godine poznanstva i zaprosio Marijanu.</p><p>- Kad sam prvi put otišao, s obzirom na to da se nismo stigli vidjeti, nekoliko sam je puta zvao, a kad sam došao kući, odmah sam otišao u Knin da se upoznamo. Onda smo se zaista zaljubili, cijeli mjesec se nismo odvajali i ja sam odmah znao da će mi ona biti žena - rekao je Ivan, koji je supruzi bio velika podrška kad se prijavila za “Big Brother”, jer je to smatrao tek novim životnim iskustvom.</p><p>No Marijana se u reality showu zaljubila u srpskoga glazbenika <strong>Nikolu Nemeševića Nemeša </strong>(30) i pred kamerama prevarila tadašnjeg supruga. Ljubav Marijane i Nemeša pretvorila se u zabranjenu. Pred kamerama su nakon desetak dana u izolaciji imali seks, što je uzburkalo javnost i zaprepastilo njihovu obitelj. Nemešova majka rekla je da se njoj i suprugu život preko noći pretvorio u pakao, dok je Marijanin otac rekao kako se odriče kćeri i da je ona za njega mrtva, što je poslije ublažio.</p><p>Ipak ju je dočekao ispred Big Brother kuće. Nakon što je pobijedila u showu i osvojila novčanu nagradu u iznosu od 786.000 kuna, Čvrljak nije htio uzeti ni lipe od nje. Samo je zatražio razvod...Odnos Marijane i Nemeša nakon izlaska iz showa bio je turbulentan.</p><p>Nastavili su se viđati, no nerijetko su prekidali i mirili se. Marijana je tad otvorila salon za tetoviranje i sestri pomagala pokrenuti ugostiteljski biznis. O prvoj krizi između Marijane i Nemeša počelo se govoriti početkom 2014. godine, kad su navodno na zajednički život potrošili većinu novca od pobjede u “Big Brotheru”. Tad se Nemeš odlučio vratiti u Beograd.</p><p> </p><p>- Odnos im je bio turbulentan, no njihova ljubav nikad nije bila u pitanju - rekao je tad blizak prijatelj para. Marijana i Nemeš napravili su i zajedničku tetovažu “Ne žalim za ničim”.</p><p>No par je prekinuo 2014. godine jer Marijana nije imala strpljenja za vezu na daljinu. Ona je bila u Zagrebu, a Nemeš u Beogradu.</p><p>- Imala sam najbolje namjere i zbilja sam dala sve od sebe, ali prekid je konačan. To je agonija koja je dugo trajala - izjavila je tad Marijana u televizijskom intervjuu.</p><p>Dvije godine poslije ipak su shvatili da ne mogu jedno bez drugog i odlučili su se vjenčati. Marijana i Nemeš sklopili su brak u Istri. Ceremonija je bila u Novigradu kod matičara. Na svadbi je bilo tek 20-ak ljudi. Ni Marijanina ni Nemešova obitelj, pisalo se tad, nije bila na njihovu vjenčanju. Osim, naravno, njezine kćeri, koju je dobila iz prvog braka. Nemeš se odlično slagao s njezinom kćeri.</p><p>No brak je bio kratkog vijeka. Osam mjeseci poslije ipak su se razveli. Navodno su prekinuli zbog različitih pogleda na život, odnosno zajedničku budućnost. Marijana o razlozima prekida nije javno govorila. Nemeš nam je u nedavnom intervjuu rekao da s Marijanom nije u kontaktu. Zanimalo nas je u kakvom su danas odnosu.</p><p>- U nikakvom, što ne znači da joj ne želim svu sreću i zdravlje ovoga svijeta - rekao je Nemeš kad se ovo ljeto doznalo da je Marijana trudna s muškarcem čiji identitet tad nije htjela otkriti.</p><p>Nakon što je puknuo brak između nje i Nemeša, koji se vratio u Beograd i posvetio glazbenoj karijeri, bivša “Big Brother” stanarka utjehu je našla u prijatelju <strong>Tomislavu Grizelju Gricku</strong>. Upoznali su se u call centru u Zagrebu, gdje su oboje radili. Tad su se jako zbližili, a i sam Gricko na društvenoj mreži je objavio zajedničku fotografiju ispod koje je napisao “Moja žena i ja, prijatelja dva”. Ispod fotografije oglasila se Marijana koja je napisala “nas dva debela”.</p><p>Slavonac i Dalmatinka nikad nisu skrivali emotivan odnos, a Grizelj je zajedničke fotografije često objavljivao na društvenim mrežama. Posebno je bio blizak s njezinom kćeri. Mjesec dana prije njezine udaje za Nemeša, Tomislav se na društvenim mrežama počeo hvaliti njihovim zajedničkim fotografijama.</p><p>- Najbolji prijatelji - pisao je tad Tomislav, koji je Marijanu tješio osam mjeseci nakon što joj se brak s Nemešom raspao.</p><p> </p>