Glumicu Marijanu Mikulić (39) razljutila je priča o ocu dvojice dječaka Dini Ljutiću, koji je tražio novac za bolesnu suprugu pa je sve novčane donacije potrošio na ovisnost o kocki. I ona je sudjelovala u donacijama.

- Razni pogledi na istu situaciju na kraju se svedu na to da se razumijemo, ali jedna poruka me dirnula toliko, da moram napisati ovo i javno. Pisao je čovjek čija je supruga oboljela, dobila metastaze. Također je dijelio apele i ljudi su mu pomogli. Zahvalan je na tome, boli ga da se netko drznuo takvo što zloupotrijebiti jer takve objave i pomoć mnogima su pomogli i puno znače malom čovjeku koji ne može to iznijeti sam. I zato imam potrebu naglasiti - nisam ni sekunde požalila što sam uplatila kome god da sam uplatila! Ali ne mogu ne osjećati se loše za to što sam druge pozivala da to isto čine pa se ispostavilo da je netko to zloupotrijebio - stoji na početku Marijanine objave.

- Ne žalim kada ljudi koji mole pomoć kupuju sebi cigarete, pivo, odu na kladionicu, jer mora svatko imati neki ispušni ventil, a njima je to možda jedini. Ali sve s mjerom! Pa nije u redu, na kraju krajeva, financijski podupirati nečiju ovisnost dok ima onih koji su gladni, trebaju lijek i slično - govori glumica.

Kaže kako zbog ove situacije nema namjeru prestati pomagati drugima jer ima ljudi koji su to spremni iskoristiti, no prije svake buduće pomoći provjerit će je li ona zaista potrebna kako se bi ponovno 'opekla'.

- Neću javno pozivati ljude da se uključe, osim ako uistinu osobno ne znam da je potrebno onom za koga apeliram. Znam iz vlastitog iskustva koliko je lakše biti ruka koja je pružena da nešto da, nego ona koja je pružena jer čeka da joj se da. I zato nikad neću odustati, nikad neću prestati vjerovati da je dobro činiti dobro. Nemojte ni vi! Samo tako možemo svijet učiniti boljim mjestom - zaključila je glumica.

Podsjetimo, Dino Ljutić je godinama molio građane da mu uplaćuju novac za liječenje teško bolesne žene, a policija ga je prošli tjedan uhitili nakon što se doznalo da je dobiveni novac trošio na online kladionice. Zlorabio je više od 3,1 milijun kuna.