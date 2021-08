Glumica Marijana Mikulić (39) na Instagram profilu objavila je fotku trojice sinova i ponovo progovorila o majčinstvu i odgoju.

- Nije uvijek lako, ma zapravo hrpu vremena je jeb**o zahtjevno. Moji tek s tri počnu spavati noć, a dotad po sto buđenja bez da itko može shvatiti zašto. Od rođenja kao neurorizični, ugrušaka u mozgu, goljaka, logopeda, asistenata u vrtiću, posebnog pristupa u školi, suvaga, erf-a...A doma ja od 'med i mlijeko' mame ujutro do režećeg t-rexa navečer, kad već pogubim sve živce pokušavajući biti dosljedna, a biti nježna, a kuhati, a raditi, a ljubiti, a maziti...- napisala je Marijana ispod fotke pa nastavila:

- Uglavnom, je l', ono što prolazi većina majki s više djece, koje uz to i rade van kuće. A onda ih vidiš ovako i pomisliš 'jbt kako je ikako moguće da me ovi anđeli dovedu do ludila?!' Moji banditi, moje ljubavi, moje krvopije, smisao mog života i svake težnje. Onaj osjećaj između potrebe da ih zgnječiš od ljubavi, i potrebe da se okreneš i pobjegneš u suprotnom smjeru koliko te noge nose.

S glumicom su se složili brojni pratitelji te joj u komentarima ostavili riječi pohvale.

- Najrealniji prikaz jedne mame; Kao da sam ja ovo pisala; Mare, legedo - pisale su joj.

