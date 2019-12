Marijanin divlji seks, Jadranko 'napao' Mačka, misica lupetala

U tu 2011. godinu jedna cura iz Šibenika ušla je kao potpuna anonimka. Koji mjesec kasnije, njezino ime znalo se u svakom kućanstvu bivše države, bila je glavna tema tračeva na kavama, a narod je čekao 20 sati kako bi vidio hoće li opet biti vruće reality akcije. Marijana Čvrljak kasnije je i pobijedila u showu i osvojila 100.000 eura, ali put do pobjede u tih 100 dana bio joj je, malo je reći, turbulentan. U show je ušla tiho, rekla je za sebe da je oženjena, da je majka, da je muž pomorac... Ali sve je to zaboravila u zagrljaju Nikole Nemeševića Nemeša. Već u startu se vidjela 'kemija' među njima, ali malo tko je očekivao kako će se par seksati pred kamerama. Desetak puta. Ponekad i dok su drugi s njima bili u krevetu.

Foto: Screenshot/RTL

Zbog Marijane je Nemeš ronio suze i razbijao inventar po kući, a svaki put kad bi malo više popila, Marijana je krenula u zavođenje. Marijane su se preko novina počeli odricati muž i obitelj, a ona je, izolirana od vijesti, sve više počela strepiti o tome što će biti kad izađe. U finalnoj emisiji, u uživo prijenosu, Nemeš je napao Marijanu prozvavši je glumicom i par je prekinuo. Idućih nekoliko mjeseci, pa čak i godina, mirili su se i prekidali nekoliko puta, a danas su sretni jedno bez drugoga.

I dok su Hrvatica Marijana i Srbin Nemeš promicali ljubav, bivša misica Katarina Banić vjerojatno je imala živčani ispad. Kako to već biva, misicu su u intervjuu za Novu TV pitali o svemu i svačemu, ali umjesto 'mir u svijetu' odgovora, dobili su ksenofobni i homofobni ispad.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Nikad se ne bi udala za Srbina. Ne znam što mi život može donijeti, ali moja želja je da to ne bude Srbin - ispalila je Katarina, a onda je odlučila s nama podijeliti svoje mišljenje o homoseksualcima.

- To je stvar koju nikad ne bih napravila osobno. Ne bih svom djetetu nikad dopustila da to bude. Ne vjerujem da se gay rađa rođenjem, mislim da je to sve stvar odgoja i stvar sredine u kojoj se osoba odgaja - rekla je tad Katarina Banić i nastavila:

- Zašto na primjer, ja nisam homoseksualka? Jer sam odgojena u kršćanskoj obitelji i zna se što je kršćanstvo. Mislim da bi se svi ljudi u ovoj zemlji koji su kršćani trebali tako odgajati - 'poentirala' je tad ovim 'neoborivim' argumentom misica, koja je kasnije postala političarka...

I dok je gospodična Banić ratovala sa svima koji su drugačiji od nje, na modnoj sceni počeo je rat Modnog Mačka, Marka Grubnića i pretendenta na titulu 'Modnog mačka', Zadranina Jadranka. Na stranu Jadranka stao je stilist Neven Ciganović učlanivši se u njegov fan club. Krenulo je s laganim podbadanjima...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ja sve dizajniram, nisam kao on - dobacio je Jadranko kad su ga upitali što misli o Markovu stajlingu. Izvori iz tog vremena pričaju kako mu je Marko odlučio uzvratiti i protjerati ga s modne revije. I to u njegovom Zadru.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

- Organizatori bi trebali raditi seoske zabave. Nemam riječi ako je Grubnić stvarno tražio da me ne puste na revije, pjenio se Jadranko pred ulazom. Na kraju je Jadranko ipak pogledao reviju. Zaštitari su ga vjerojatno iz straha pustili unutra...

I dok se nacija još oporavljala od sukoba Grubnića i Jadranka, stigle su ozbiljne prijetnje iz kuta starlete Maje Morales.

- Postajem pjevačica. Želim da me se pamti kao prvu hrvatsku folk pjevačicu - prestravila nas je Morales, koja je ubrzo pustila i svoju prvu pjesmu. U spotu za ovaj pokušaj pjevanja zvan 'Zaplakat ćeš ti zbog mene' skinula se potpuno gola, a kako ne bi samo muški dio publike 'imao što gledati', do gola je skinula i srpskog nogometnog vratara Gorana Čokorila.

Video je zbog toga proglašen 'prešokantnim' i njegovo prikazivanje zabranjeno je na televizijama u Srbiji, Crnoj Gori i BiH.

Maja, koja je u to vrijeme bila specifično narančaste boje, kasnije je ipak odlučila da je bolje da se drži golotinje, ali bez pjevanja. Zato se brže-bolje sprijateljila sa Sorajom Vučelić. Iako bi inače bila glavna zvijezda sezone, Soraju su u BB-u zasjenili gorespomenuti Nemeš i Marijana, pa je za slavu trebala okolni put. Mlada Soraja zabavljala se s Morales, jedna drugoj su pipkale grudi i zaključile kako su Sorajine ipak veće. To skidanje isplatilo se Soraji, koju je ubrzo angažirao Playboy, a onda je krenula Soraja-manija. Priznala je kako je napumpala usne i korigirala nos.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ulazeći u BB kuću odmah je priznala da su njezine operacije dobra investicija. I dok danas s Lamborghinijima slijeće u bazene, tad joj je omiljeni auto bio BMW, a najradije je čitala 'Moć podsvijesti' Josepha Murphyja o umijeću življenja. Držala se životnog mota 'Što je moje, moje je, a što nije, bit će', i, ako ćemo pošteno, u tome je uspjela na svoj način. Ima nekoliko bijesnih jurilica, ljubovala je s Neymarom, a po sezoni potroši 100.000 eura na krpice.

I dok je karijera jedne starlete bila u uzlaznoj putanji, ona druge starlete počela je padati. Zato se i odlučila za promjenu profesije, pa je od Gianne Apostolske postala pjevačica Gianna Estrada. A da podigne prašinu oko svoje karijere, pred kamerama je odradila nekoliko plastičnih operacija.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Htjela bih promijeniti sise, one karizmatične, Grčka - Učka ili kako ih zovu istok i zapad. To će mi biti najveća radost. Željela bih skinuti i strije koje sam dobila nakon poroda - govorila je tad Gianna, a onda su krenuli zahvati.

Foto: Screenshot/Nova TV

Struk je smanjila laserskom lipolizom, uklonila je strije s trbuha i ožiljke s grudi, a laserom je uklonila i dlačice. Povećala je gornje usne i zube, a smanjila zubno meso. Operirala je nos, a za kraj je ugradila trepavice i bore na čelu uklonila botoxom. Tijekom preobrazbe bila je i na tečaju o kulturnom ponašanju. U novi Giannin izgled uloženo je 120 tisuća kuna.

Te 2010. godine bila je problematična za Super Silvu, koja nam je nedavno rekla kako opet kreće u osvajanje estrade. Sa svojom djevojkom uhićena je zbog krađe.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Žao mi je. Ovo mi je prvi put, ridala je Silvina tadašnja djevojka Bruna pred zaštitarima Klemm Securityja. Oni su ih uhvatili kako iznose dizajnersku odjeću iz trgovine Peek&Cloppenburg u zagrebačkom trgovačkom centru. Nijedna policiji ni zaštitarima nije pokušala negirati da su to učinile jer su sve snimile nadzorne kamere. Obje su se, sudeći prema snimkama, tad dobro pripremile. Bruna je imala kliješta, kojima je skinula zaštitu s odjeće kako se pri izlasku ne bi aktivirao alarm. No nije računala na snimke i zaštitare, koji su uočili njeno sumnjivo ponašanje. Bruna je izu dućana u vrećici odnijela dva para hlača koje vrijede 449 i 499 kuna i kaput vrijedan 1190 kuna. Silvu su zaštitari vratili jer je u vrećici imala hlače vrijedne 1990 kuna koje nije platila.

