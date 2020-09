Marijetu i Balcana dočekalo je zubalo u sobi i starinske slike

Smještaj kandidata po sobama bio je težak zadatak jer su se svima svidjele iste sobe, ali Ratka i Gordon morali su odlučiti tko će gdje spavati. Od sad su u dnevnom boravku Ozana i Ognjen

<p>'Dobro došli u novu sezonu 'Superpara', planetarno popularne emisije u kojoj kroz razne izazove i sve teže i teže prepreke tražimo par koji je najkompaktniji, najjači i najskladniji. A samo oni koji će preživjeti suživot s drugim parovima u kući i uspjeti proći sve izazove koje stavljamo pred njih moći će ponosno nositi titulu superpara', rekao je voditelj <strong>Enis Bešlagić</strong> i redom predstavio parove koji svojoj kući mogu otići s vrijednom novčanom nagradom od 100.000 kuna!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana i Goran upoznali su u showu 'Gospodin Savršeni' </strong></p><p>Prvi je došao par iz Jelse, <strong>Nikolana </strong>(31) i <strong>Marko</strong> (39). Nikolana je po zanimanju knjigovođa i kaže da je opsjednuta cipelama, a njezin suprug informatičar u slobodno vrijeme igra igrice i ide na pecanje.</p><p>- Mi smo superpar zato što nismo normalni - kažu Nikolana i Marko, kojima je ovo drugi brak. </p><p>Da kandidati ne bi mislili da će sve biti opušteno, odmah su dobili zadatak! Vani je bilo postavljeno osam balona s narukvicama u bojama svakog para, a u nekima su se nalazili srebrni i zlatni medaljon. Nikolana se popela na kamp-kućicu i skinula balon, Marko ga je probušio i dobili su srebrni medaljon. </p><p>Sljedeći su par bili <strong>Jelena</strong> (65) i <strong>Mirko</strong> (71), koji žive u Zagrebu, u braku su 45 godina, a uzeli su plavi balon. Umirovljenica Jelena nema poroka i praktična je vjernica, a njezin suprug, umirovljenik Mirko, za sebe kaže da je modno osviješten te da je u mladosti bio DJ.</p><p>Za zeleni balon odlučili su se <strong>Gordon</strong> (45) i <strong>Ratka</strong> (44), bajkerski par iz Slatine koji je u braku 24 godine. Gordon je po zanimanju mesar, a kaže da je strastveni lovac i fan Sulejmana Veličanstvenog. Njegova supruga Ratka prezire lov i kaže da je u show došla na godišnji.</p><p>- Ljuta sam jer mi je lov odnio neke najbolje trenutke u životu jer moj muž nije bio kraj mene - kaže Ratka i dodaje da se suprug i ona poznaju u srž.</p><p>Došli su i<strong> Mate </strong>(37) i <strong>Tina</strong> (30) iz Zadra - pet godina su u braku, a odabrali su roza balon. Pjevačica Tina bavi se ugradnjom trepavica i karijera joj je na prvome mjestu, a njezin je suprug Mate profesionalni vozač, obožava obline svoje žene i kaže da je ljubomoran.</p><p>- Mate je zadrti Dalmatinac - kaže Tina. Došao je još jedan par - <strong>Daliborka</strong> (24) i <strong>Matej</strong> (24) koji su odabrali bijeli balon. </p><p><strong>Dolores </strong>(32) i <strong>Anton</strong> (45) četiri su godine skupa, a odabrali su ljubičasti balon. Dolores je instruktorica joge, obožava ples, živjela je u Indiji i bivša je članica Hare Krišne. Anton je šumski kuhar, vegetarijanac koji grli drveće.</p><p>- Ja sam energetsko biće koje dolazi iz vječnosti i vraća se u vječnost - rekao je i nastavio:</p><p>- Dolores je trenutno žena mog života - ispričao je, a ona je dodala:</p><p>- Tko zna hoću li biti sutra! Jako je teško reći da smo u vezi, mi smo u slobodi već četiri godine - objasnila je Dolores. Anton je dodao kako su oni pobornici slobodne ljubavi, ali ne i seksa.</p><p>Sljedeći par bili su<strong> Marijeta</strong> (20) i Stjepan umjetničkog imena <strong>Balcano</strong> (26), koji su uzeli narančasti balon. Balcano je folk pjevač koji kaže da nikad nije bio s crnkom, a njegova djevojka Marijeta želi otvoriti salon za nokte i u vezi je sa svojim idolom.</p><p>- Slušam samo njegove pjesme - kaže Marijeta i priznaje da je ponekad ljubomorna na njegove obožavateljice. </p><p>Došao je i posljednji par, <strong>Ozana</strong> (33) i <strong>Ognjen </strong>(35), frizeri iz Slavonskog Broda, koji su osam godina u braku i koji su uzeli zadnji, žuti balon. Kad su se svi okupili, došao je i Bešlagić te poželio dobrodošlicu kandidatima druge sezone! Nakon što su svi probušili balone, vidjeli su da svi imaju srebrne osim Ratke i Gordona koji imaju zlatni - i samim tim oni biraju sobe! </p><p>Enis je objasnio pravila showa.</p><p>- Svaki dan imate po jedan izazov - ženski, muški i zajednički, to je jedan ciklus. Na početku ciklusa svaki će par dobiti 8000 kuna i taj iznos možete uvećati, umanjiti ili izgubiti. Muškarci se klade na žene i obrnuto. Par koji na kraju ciklusa ima najmanje novca ide u eliminacije, a drugi je par za eliminaciju najslabiji par u zajedničkom izazovu. Za razliku od prošle sezone, par koji ima najviše novca imat će neke pogodnosti i bit će superpar tog ciklusa - pojasnio je. </p><p>Muškarci su prvi počeli s klađenjem, a Enis je natuknuo damama da će prvi zadatak imati veze s čišćenjem kuhinje - ali predimenzionirane! Matej je uložio 2000 kuna, Anton 4725 kuna, a najstariji natjecatelj Mirko bio je oprezan i uložio 1100 kuna. Balcano se kladio u 3500 kuna, Marko je uložio 3000 kuna, Ognjen 2400 kuna, Gordon 2910 kuna, a Mate 2222 kuna. </p><p>Kad je Anton vidio Dolores, rekao je: 'Uvijek sam htio biti s malo krupnijom djevojkom!' Enis je objasnio kako kandidatkinje moraju cijediti spužvu na bini i trebale bi ocijediti 50 litara vode u šest minuta! Dolores i Anton imali su svoju tehniku i u manje u šest minuta uspjeli su proći zadatak.</p><p>Sljedeći su bili Ratka i Gordon te Tina i Mate, a Tina je komentirala kako je muž nikad nije bolje grlio! Ratka i Gordon dali su sve od sebe, ali nisu uspjeli izvršiti zadatak, baš kao i Tina i Mate. Poslije njih na zadatak su se bacili Marijeta i Balcano.</p><p>- Najteže mi je bilo ustati - komentirala je Marijeta, no bez obzira na neke sitne nespretnosti, prošli su zadatak. Na red su došli Nikolana i Marko, Daliborka i Matej te Ozana i Ognjen, a par iz Jelse nije uspio izvršiti zadatak.</p><p>- Pa znaš da sam prehlađena. Ne mogu disati, a kamoli u lednoj vodi se toćat - rekla je Nikolana suprugu. </p><p>Posljednji su par bili Jelena i Mirko, koji je komentirao kako mu je supruga zgodna i simpatična čak i odjevena u spužvu! Jelena je bila prehlađena, a i bojala se zbog kralježnice tako da su odustali od zadatka.</p><p>Uslijedio je još jedan zabavan dio - smještaj kandidata po sobama. Svima je bila najljepša soba Mašala, a i soba Minken im se svidjela, no Ratka i Gordon morali su odlučiti tko će gdje spavati.</p><p>- Imamo veliki problem koga staviti u kamp-kućicu - rekao je Gordon, a Ratka dodala: 'Imamo problem i za ostale sobe.'</p><p>Sobu Mašala uzeli su Ratka i Gordon, Minken su dodijelili Jeleni i Mirku, Bakina soba pripala je Marijeti i Balcanu, Vlažna soba Tini i Mati, Mala soba pripala je Daliborki i Mateju, Server soba namijenjena je Nikolani i Marku, Villu Imperijal dobili su Dolores i Anton, a u dnevnom boravku zasad će spavati Ozana i Ognjen.</p>