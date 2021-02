Roker Marilyn Manson (52) našao se u središtu skandala. Njegova bivša zaručnica, glumica Evan Rachel Wood (33), javno ga je optužila da ju je godinama zlostavljao.

- Ime mojeg zlostavljača je Brian Warner, koji je svijetu poznat kao Marilyn Manson. Počeo me 'pripremati' kad sam bila tinejdžerica. Stravično me zlostavljao godinama. Isprao mi je mozak i izmanipulirao me da mu budem podčinjena. Završila sam sa životom u strahu od odmazde, klevete ili ucjene - napisala je na Instagramu.

- Ovdje sam da izložim tog opasnog čovjeka i prozovem sve industrije koje ga podržavaju, prije no što uništi još života. Stojim uz brojne žrtve koje više neće ostati tiho - dodala je.

Par se zaručio u siječnju 2010. nakon tri godine veze, ali otkazali su zaruke u kolovozu iste godine, piše Daily Mail. Upoznali su se kada je ona imala 18 godina, a on je tada bio 18 godina stariji od nje.

Glumicu je nakon objave na društvenoj mreži podržalo još nekoliko žena, a njih četiri progovorile su o svom iskustvu s Mansonom koji ih je navodno zlostavljao, piše Vanity Fair koji je objavio dijelove svjedočanstava žena.