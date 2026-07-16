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ENERGIČAN NASTUP

Marilyn Manson oduševio zagrebačku publiku u Areni pa poručio: 'Hrvatska, volim te!'

Piše 24sata,
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Marilyn Manson oduševio zagrebačku publiku u Areni pa poručio: 'Hrvatska, volim te!'
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Foto: 24sata
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Već nekoliko sati prije početka koncerta ispred Arene počeli su se okupljati prvi obožavatelji. Među okupljenima nisu bili samo domaći fanovi - sa svih strana mogli su se čuti strani jezici

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Marilyn Manson večeras je okupio brojne hrvatske obožavatelje, ali i fanove iz inozemstva. Dvadeset godina nakon nastupa u pulskom Amfiteatru, kontroverzni američki glazbenik vratio se u Hrvatsku, ovoga puta u zagrebačku Arenu, u sklopu turneje One Assassination Under God.

Foto: 24sata

Već nekoliko sati prije početka koncerta ispred Arene počeli su se okupljati prvi obožavatelji. Među okupljenima nisu bili samo domaći fanovi - sa svih strana mogli su se čuti njemački, engleski i drugi strani jezici, što potvrđuje da je dio publike u Zagreb doputovao upravo zbog Mansonova nastupa.

Foto: 24sata

Interes je privukao i službeni prodajni štand. Mogle su se kupiti majice, hudice i drugi suveniri s Mansonovim motivima. Cijene nisu bile niske - za službenu majicu trebalo je izdvojiti oko 50 eura, dok su hudice stajale oko 100 eura.

Foto: 24sata

Uvod u koncert obilježila je "Nod If You Understand", nakon koje su uslijedile "Disposable Teens", "Angel With the Scabbed Wings", "This Is the New Shit" i "Say10". Tijekom večeri publika je pjevala uz neke od njegovih najvećih hitova, među kojima su "The Dope Show", "Sweet Dreams (Are Made of This)", "The Beautiful People" i "Personal Jesus".

Zagreb: Atmosfera oko Arene uoci koncerta Marilyna Manson. Zagreb: Atmosfera oko Arene uoci koncerta Marilyna Manson. Zagreb: Atmosfera oko Arene uoci koncerta Marilyna Manson.
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Tijekom koncerta Manson se u više navrata obraćao publici uz povike "Zaaagreb!", a okupljene je oduševio i riječima: "Hrvatska, jeb*** te volim."

Prisjetio se i svog prvog nastupa u Hrvatskoj prije dvadeset godina.

Foto: 24sata

Pred sam kraj nastupa dodatno je podigao atmosferu bacajući svoje ručnike u publiku, što su fanovi dočekali uz glasno odobravanje i borbu za uspomenu s koncerta.

Manson je tijekom karijere stekao status jedne od najkontroverznijih figura svjetske rock scene. Poznat je po provokativnim nastupima, mračnoj estetici i brojnim kontroverzama koje su ga pratile posljednjih godina, no interes publike za njegove koncerte očito ne jenjava.

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Koncert u Areni Zagreb VIDEO
Koncert u Areni Zagreb | Video: 24sata

Uoči otvaranja vrata pažnju dijela okupljenih privukla je i nesvakidašnja scena ispred Arene, gdje su svi gledali u molitelja koji je 'slao' vjerske poruke. Nekoliko fanova zastalo je kako bi promotrilo što se događa, a prizor je izazvao znatiželju prolaznika i posjetitelja koncerta.

*uz korištenje AI-ja

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