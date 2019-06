'Marilyn Monroe nije bila glupa, bila je samo odlična glumica...'

Filmska glumica i pop ikona Marilyn Monroe preminula je sa svega 36 godina, a njezine uloge pamte se i danas. Biografkinja Sarah Churchwell napisala je knjigu 'The Many Lives of Marilyn Monroe' koja je opisala kakva je glumica zapravo bila.

Foto: IMDB

- Najveći mit je taj da je bila glupa. Drugi je taj da je bila krhka. Treći da nije znala glumiti - napisala je Sarah u knjizi. Marilyn nije bila formalno obrazovana i na to je bila dosta osjetljiva, ali je, tvrdi Sarah, bila jako pametna i vrlo jaka.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- Morala je biti takva kako bi pobijedila sistem koji je vladao holivudskim studijima 1950-ih. Bila je vrlo duhovita. Glupa plavuša bila je uloga - bila je glumica, zaboga! Tako dobra glumica da danas nitko ne vjeruje da je bila išta drugo osim onoga kako se prikazivala na ekranu - zaključila je Sarah.

Foto: schreenshot 433 Instagram

U filmu 'Muškarci više vole plavuše', gdje je odigrala ulogu Lorelei Lee izgovorila je rečenicu koja se i danas pamti.

- Mogu biti pametna kad želim, ali većini muškaraca se to ne sviđa - rekla je Monroe.