Marin je priredio dalmatinsku večeru na plaži i šarmirao cure

U četvrtak navečer ekipa 'Večere za 5 na selu' preselila se u Podstranu, gdje ih je ugostio domaćin Marin Marić Banje, koji je za tu prigodu damama pripremio delicije koje su do večere plivale u moru.

Jedini ovotjedni muškarac, blažen među ženama, 48-godišnji umirovljenik Hrvatske vojske Marin pravi je 'morski čovik' koji ne može bez mora. A to je dokazao i večerom za svoje gošće priredivši im pravu morsku gozbu. Osim što ih je dočekao na plaži pokraj svoje kuće, gdje je postavio stol tik do mora, na njegovom meniju našli su se tradicionalni dalmatinski specijaliteti.

Nakon žestokog aperitiva, Marin je dame ponudio predjelom zvanim Manistra a la Adriatica, što su zapravo bili zeleni rezanci s lignjama, kozicama i dagnjama. Jagodi se predjelo toliko svidjelo da je čak tri puta napunila tanjur, a Zrinka predjelo nije htjela ni pomirisati jer ne voli kozice.

No kada je red došao na glavno jelo, Marin nije puno pogriješio odabirom klasičnog dalmatinskog jela – ribe na gradele. Domaćin je jelo nazvao Plavo more – bijela riba pa se tako gostima na tanjuru našla lijepa orada koja je još isto jutro plivala u moru pokraj kojeg su sjedili. Djevojke su za glavno jelo imale same riječi hvale jer je to svima bilo po guštu, no Jagoda je samo malo prigovorila da riba nije bila dovoljno začinjena za njezin ukus.

Nakon morskih specijaliteta, Marin je poslužio tradicionalni dalmatinski desert – Pršurate, što su zapravo fritule sa suhim voćem i lozom. Rakija od loze stavlja se u tijesto kako bi ono prilikom prženja upilo manje masnoće, a sigurno je pridonijela i veselijoj atmosferi na večeri.

Kada je red došao na ocjenjivanje, Jelica mu je dala ocjenu 9 jer smatra da je to solidna ocjena za solidnu večeru. Nikolina mu je dala ocjenu 8 jer joj je predjelo bilo klimavo, a desert joj nije baš sjeo, Jagoda mu je dala ocjenu 7 jer joj glavno jelo nije 'šmekalo', a Zrinka mu je dala ocjenu 10 jer joj je sve bilo fantastično. Tako je Marin ukupno zaradio visoka 34 boda, no na prvom mjestu se i dalje nalazi Jagoda s 35 boda.