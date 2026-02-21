Obavijesti

VELIKI INTERVJU ZA CAFE PLUS+

Marin Klišmanić o HNK, zamjeni u 'Divljim pčelama', zaručnici: Sanjamo o kućici izvan Zagreba

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 15 min
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Mladi glumac imao je ulogu u ‘Cabaretu’, kojim je otvoren HNK2, igra u predstavi ‘Trilogija o Agamemnonu 2.0’, a u ‘Divljim pčelama’ zamijenio je Antonija Agostinija

Rođen je u Splitu 1996. godine, odrastao u Kaštel Štafiliću, posljednjih 12 godina živi u Zagrebu, gdje je i počeo karijeru. Marin Klišmanić diplomirao je glumu na Akademiji dramske umjetnosti 2019., a od 2024. godine član je ansambla Drame HNK u Zagrebu. Ovih dana s emitiranjem su počele epizode RTL-ove serije "Divlje pčele" u kojima mladi glumac igra Marka Vukasa, kojeg je donedavno glumio Antonio Agostini. U njegovoj matičnoj kući Klišmanić ima zapažene uloge u "Cabaretu", "Trilogiji o Agamemnonu 2.0"...

