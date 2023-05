Marina iz 'Survivora' o tajnama iza kulisa i teškom porodu: Nora mi je s time zabila nož u leđa

Natjecateljica ovogodišnje sezone 'Survivora', Marina Ivić Pivalica (36) progovorila je za Slobodnu Dalmaciju o svom odlasku iz showa i privatnom životu.

- U početku mi je bilo prečudno vratiti se u vanjski svijet, ali evo polako se navikavam - rekla je. Otkrila je i kako ju na ulicama svi prepoznaju te da nigdje ne može otići, a da ju netko ne pita za fotografiju.

Foto: NOVA TV

Marina je, kako tvrdi, tijekom showa skinula čak 7 kilograma.

- Kad sam ispala pogledala sam se u ogledalo u hotelskoj sobi i doživjela blago rečeno šok jer sam bila premršava, uz to i preplanula, s izrastom kose. Prvo sam se pošteno istuširala, kao da mi je to prvo tuširanje u životu - ispričala je te otkrila da joj je najteži trenutak u showu bio onaj kad su ju nominirali prvi put.

Foto: Nova Tv

Uz brojne gledatelje kojima je bila omiljena, najveću joj je podršku davao i njen sin Gabriel (7), koji ju je i nagovarao da se prijavi. Marina je otvorila dušu i o porodu koji je bio izrazito težak, prve dijagnoze bile su loše jer se Gabriel rodio s krvarenjem na mozgu.

- Rečeno mi je da dijete ima drugi stupanj krvarenja na mozgu, zbog kojeg će potencijalno imati neki stupanj retardacije. Ta prva godina njegova života bila je užasno stresna, tužna i neizvjesna. S obzirom na to da sam fizioterapeut, puno sam s njim vježbala i vodila ga na vježbe u bolnicu. Na posljednjem pregledu kod fizijatra zaključeno je da će biti sve u redu jer su psihomotoričke vještine u skladu s dobi djeteta. Mislim da smo zbog toga toliko povezani - rekla je Marina. Najteži trenutak u showu joj je bio kad su je prvi put nominirali jer se počela pitati što ona tamo uopće radi.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

- Nisam znala da nekim kandidatima smetam jer mi to nisu govorili. Stoga sam ostala šokirana s četiri glasa. Toliko da sam skoro pala u nesvijest. Stali su mi na žulj, ali nisam zlopamtilo i sa svima bih normalno popričala. S Norom sam odmah kliknula i njena me priča taknula u srce, a onda mi je zabila nož u leđa kad me nominirala. Leo me nekako najviše razočarao, jer kod njega nema ni ‘m‘ od muškarca iako se predstavio kao sportaš, boksač... Nevidljiv je tamo, ne sudjeluje u pričama, a ja ne volim takve ljude, volim znati na čemu sam - ističe Marina koja bi voljela da pobjede Denis ili David.

Najčitaniji članci