Marina prva kuha ovog tjedna u 'Večeri za 5': 'Popis sastojaka djeluje čudno, prejednostavno'

Pjesnikinja, spisateljica, blogerica, influencerica i domaćica Marina Maruna otvorit će zadarski tjedan 'Večere za 5'. U svom domu ugostit će svoje protukandidate - informatičara Valentina, ugostiteljicu Marijanu, inženjera brodogradnje Danijela i vojnikinju Katarinu.

Foto: rtl

Majka četvero djece kaže kako se trenutno ne bavi poezijom koju, kako priznaje, piše u teškim životnim razdobljima. Za sebe kaže da je izrazito emotivna i osjetljiva na nepravdu. U 'Večeru za 5' se prijavila zbog novog iskustva i ljubavi prema kuhanju. Smatra da su joj vrline u kuhinji urednost, preciznost i pedantnost, a kao manu navodi nedostatak strpljenja.

Prijavu joj je predložila poznanica, a Marina se odvažila na sudjelovanje u show zbog svoje ljubavi prema kuhanju te kako bi isprobala nešto novo.

Na njezinu popisu sastojaka našli su se maslinovo ulje, dagnje, šumsko voće, kava, grčki jogurt, riža i slanutak.

Foto: rtl

- Popis sastojaka mi djeluje čudno, prejednostavno - komentirao je Danijel dok se Valentinu sve činilo i više nego dobro: „S ovog popisa sve volim.“

- Maslinovo ulje, to je most important, to moramo imati - dodao je Danijel.

Foto: rtl

