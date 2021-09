Prvi suprug Marine Tucaković bio je Nenad Stamatović (66), gitarist grupe 'Bulevard', nakon kojeg se udala za Aleksandra Radulovića Futu. U intervjuu iz 1983. otkrila je kako se osjeća o tadašnjem suprugu:

- Neca je moj "majstor za poljupce", "tako mi dobro radi sve". On je moj najbolji lijek za sve nemirne sne - prenosi Yugopapir.

- Kao i svi drugi. Recimo ja počnem: "Kikiriki slan, dragi dobar dan." A on meni: "Točna kao sat, coki me u vrat, orasi i med, a u srcu led, samo jedan sat, coki me u vrat. I vrlo brzo ja sam shvatio da si obična i prazna - ispričala je Marina prije gotovo četrdeset godina.

Marina se ubrzo nakon udala za Futu, s kojim je imala dva sina, Milana i Miloša.

2008. Miloš je preminuo, a nakon toga joj je želja bila da ju pokopaju u istu grobnicu u kojoj joj je pokopan i sin.

- Mi smo izgubili majku i suprugu, životnog suputnika, a ne nacionalno blago. Marina nikada nije voljela patetiku i masovno obilježavanje njene smrti bilo bi protiv duha po kom je živjela i radila. Njena želja je uvijek bila da bude sahranjena u obiteljskoj grobnici, zajedno sa svojim sinom Milošem, a ne u Aleji Velikana - napisala je Marinina obitelj u priopćenju.

Marinina sprovod odgođen je dok njezin suprug Futa ne preboli korona virus.

