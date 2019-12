Marino se zaljubio: Sari čistio tenisice, pohvalio njezin izgled

U showu 'Život na vagi' uporno se trenira, trudi se, mršavi se, a sve to povezuje ljude pa se rađaju i nova prijateljstva. Osim toga, dolazi i do novih ljubavi, čemu su dokaz Marino Marušić (26) i Sara Sitarić (18). Ovo dvoje natjecatelja gaji simpatije jedno prema drugom i to ne skrivaju.

- Stvarno je cura prva liga. Iskrena, dobra i nema mane, da ne ureknem. Stalo mi je do nje, ono, maksimalno - priznao je nedavno Marino te dodao da se vidi da je skinula dosta kilograma.

Pred kamerema je priznao kako mu se Sara jako sviđa te da ju je jedva čekao ponovno vidjeti, a ona nije mogla sakriti veselje kad je shvatila da je on jedan od kandidata izazivača.

Vrlo brzo su i ostali kandidati shvatili da se između njih dvoje nešto događa, a kad je trenerica Maja saznala, počela ga je zezati, ispitujući kako bi on zaveo Saru.

Marinu nije bilo neugodno, dapače, prvom prilikom Sari je želio pokazati koliko mu je do nje stalo pa joj je čistio tenisice i hvalio je koliko je smršavjela. Saru je jedino mučilo hoće li Marino biti dio njezina tima, rekavši da joj to nikako ne bi odgovaralo jer za njega nikad ne bi mogla glasovati da ispadne iz showa. Na kraju su joj se strahovi ostvarili, ali simpatije se nisu ugasile.

- Marino je uvijek bio jako dobar prema meni i vidjela sam da mu je stalo kako se ja osjećam. Kad god bih se povukla u osamu, uvijek bi se nekim čudom našao uz mene, saslušao me i odmah bi sve bilo lakše. Sve više sam ga primjećivala. Iako mi je, kad smo se upoznavali, rekao: ‘Bok, ja sam Marino, tu iz produkcije, nisam kandidat’ - rekla je Sara.

Prije ulaska u kuću Sara nikad nije imala dečka.

- Bilo mi je neugodno povjeriti nekome svoje emocije, imala sam strah od odbijanja. Znala sam da nisam najljepša cura, ona za kojom bi dečki padali. I škola mi je bila prioritet, nisam ni htjela imati nekoga s 15, 16 godina. O tome sam počela tek kasnije razmišljati - rekla je Sara.

