Mario Mamić i supruga Marina pripremaju veliku svadbu?

Mario Mamić (44) i njegova supruga Marina Jurić, koji su se krajem travnja vjenčali u Zagrebu, navodno spremaju veliko svadbeno slavlje. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, krajem rujna trebali bi okupiti obitelj i prijatelje u luksuznom resortu u Crnoj Gori. Detalji proslave zasad se drže podalje od javnosti. Nisu poznati ni točan datum ni resort u kojem bi se slavlje trebalo održati, kao ni popis gostiju.

Poznato je tek da bi se sve trebalo odvijati posljednjih dana rujna. Mario i Marina vjenčali su se krajem travnja u Zagrebu, a sklapanje braka proslavili su u uskom obiteljskom krugu u poznatom zagrebačkom restoranu 'Dubravkin put'. Već tad se pisalo da par planira i veće slavlje.

Osijek: Mario Mamić je priznao krivnju u slučaju pljačke u Dinamu | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Odabir lokacije otvorio je i pitanje hoće li među gostima biti Marijev otac, bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, koji živi u Bosni i Hercegovini. Zasad nema potvrde da će doći na slavlje, kao ni da je Crna Gora odabrana zbog njega. Mario i Marina nisu javno govorili o razlozima zbog kojih su se odlučili upravo za tu zemlju.

Marina Jurić početkom 2022. preuzela je vođenje HNK Šibenika nakon što je tvrtka MJ International Sport njezina brata Marina Jurića postala većinski vlasnik kluba s 51 posto dionica. Tijekom njezina mandata mediji su izvještavali o podmirivanju dugova i zaostalih plaća te poboljšanju komunikacije kluba. Nakon dvije godine HNK Šibenik prešao je u grupaciju SEH Sports & Entertainment Holding Željka Karajice.

Marina Jurić na utakmici Šibenik - Hrvatski Dragovoljac | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Svoju vezu s Marijem držala je daleko od očiju javnosti. Par nije često dijelio zajedničke fotografije niti je o vezi govorio u medijima. Mario je prije Marine bio dvaput u braku. Prvi put oženio se televizijskom voditeljicom Monikom Kravić, danas Monikom Olujić. Upoznali su se 2007., a vjenčali godinu dana poslije. Zajedno su dobili sinove Josipa i Jakova, a razveli su se 2016. godine. Nakon toga bio je u vezi s Tijom Jurčić, pokćerkom i bivšeg ministra gospodarstva Ljube Jurčića. Vjenčali su se u listopadu 2017. godine u Zagrebu, a sporazumno razveli 2023. godine.