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Mario Mamić i supruga Marina pripremaju veliku svadbu?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Mario Mamić i supruga Marina pripremaju veliku svadbu?
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Foto: Pixsell//
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Kako doznaje Slobodna Dalmacija, krajem rujna trebali bi okupiti obitelj i prijatelje u luksuznom resortu u Crnoj Gori. Detalji proslave zasad se drže podalje od javnosti

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Mario Mamić (44) i njegova supruga Marina Jurić, koji su se krajem travnja vjenčali u Zagrebu, navodno spremaju veliko svadbeno slavlje. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, krajem rujna trebali bi okupiti obitelj i prijatelje u luksuznom resortu u Crnoj Gori. Detalji proslave zasad se drže podalje od javnosti. Nisu poznati ni točan datum ni resort u kojem bi se slavlje trebalo održati, kao ni popis gostiju.

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Poznato je tek da bi se sve trebalo odvijati posljednjih dana rujna. Mario i Marina vjenčali su se krajem travnja u Zagrebu, a sklapanje braka proslavili su u uskom obiteljskom krugu u poznatom zagrebačkom restoranu 'Dubravkin put'. Već tad se pisalo da par planira i veće slavlje.

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Odabir lokacije otvorio je i pitanje hoće li među gostima biti Marijev otac, bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, koji živi u Bosni i Hercegovini. Zasad nema potvrde da će doći na slavlje, kao ni da je Crna Gora odabrana zbog njega. Mario i Marina nisu javno govorili o razlozima zbog kojih su se odlučili upravo za tu zemlju.

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Marina Jurić početkom 2022. preuzela je vođenje HNK Šibenika nakon što je tvrtka MJ International Sport njezina brata Marina Jurića postala većinski vlasnik kluba s 51 posto dionica. Tijekom njezina mandata mediji su izvještavali o podmirivanju dugova i zaostalih plaća te poboljšanju komunikacije kluba. Nakon dvije godine HNK Šibenik prešao je u grupaciju SEH Sports & Entertainment Holding Željka Karajice.

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Marina Jurić na utakmici Šibenik - Hrvatski Dragovoljac | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Svoju vezu s Marijem držala je daleko od očiju javnosti. Par nije često dijelio zajedničke fotografije niti je o vezi govorio u medijima. Mario je prije Marine bio dvaput u braku. Prvi put oženio se televizijskom voditeljicom Monikom Kravić, danas Monikom Olujić. Upoznali su se 2007., a vjenčali godinu dana poslije. Zajedno su dobili sinove Josipa i Jakova, a razveli su se 2016. godine. Nakon toga bio je u vezi s Tijom Jurčić, pokćerkom i bivšeg ministra gospodarstva Ljube Jurčića. Vjenčali su se u listopadu 2017. godine u Zagrebu, a sporazumno razveli 2023. godine.

Foto: Privatni album/

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