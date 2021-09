U utorak navečer u 'Večeri za 5 na selu' kuhalo se kod Marija koji se zaista potrudio i gostima pripremio čak dva predjela, obilnu kotlovinu i zapečene palačinke, a večer je završio s mikrofonom u rukama. No protukandidati su i na to imali zamjerke.

Jedini muškarac u ovom tjednu Mario Šajtari je svoje gošće ljubavno dočekao, a one su odmah primijetile da se domaćin posebno obukao za ovu svečanu prigodu.

„Styling mu je dobar!“ pohvalila je Julijana, a Ana-Marija je ostala iznenađena: „Mario se danas sredio, iznenadio me je, nisam to očekivala!“

Nakon ukusnog aperitiva, Mario je na stol stavio svoje prvo predjelo - platu s nareskom, koja je Julijani bila – fantastična! Nakon toga je poslužio juhu od fazana, a gošće su komentirale kako je sve lijepo servirano, no okus ih nije oduševio. „Juha mi je bila dobra, ali nisam osjetila poseban okus fazana“ – priznala je Dragana.

Za glavno jelo Mario je poslužio kotlovinu koja se posebno svidjela Radmili, dok je Julijani to bilo preteško i preobilno jelo za večeru, ali i premalo slano: „Na oko – uj, na kvalitetu – fuj!“

Punjene i zapečene palačinke s jabukama i keksima bile su ponuđene za desert: „Nije mi se svidio desert, davi te kad jedeš“, komentirala je Julijana koja je cijelu večer zabavljala ekipu za stolom svojim šalama.

Atmosfera se zakuhala kad je domaćin primio mikrofon u ruke pa zapjevao za kraj večere, a gošće su zaplesale i ludo se zabavile.

„Mario se stvarno potrudio oko svega, pazio na sve detalje i sve mi je bilo super“, priznala je Ana-Marija koja je domaćina nagradila desetkom. Radmila mu je dala ocjenu 8 jer: „Falilo je beštek, sve je bilo sortirano na jednu stranu, nije bilo soli i papra na stolu, a ostalo je sve bilo u redu i štimung odličan!“ Julijana mu je također dala ocjenu 8 jer joj se nije svidio desert, kao ni Dragani koja je Mariju dala ocjenu 7: „Domaćin je bio pod stresom.“

Tako je Mario zaradio ukupno 33 boda i trenutačno se nalazi na prvom mjestu, a hoće li ga sutra prestići Ana-Marija, pogledajte u novoj epizodu 'Večere za 5 na selu' u srijedu u 20.15 sati na RTL-u!