Mark o nastupu u 'Superstaru': Nemam očekivanja, što bude bit će. Samo mi je nebo granica...

U posljednjoj audicijskoj epizodi 'Superstara' žiriju i gledateljima predstavio se Mark Bagarić (29). Gledatelji su ga već imali priliku upoznati u 'Supertalentu', gdje je osvojio zlatni gumb. Sad je za RTL progovorio o svom nastupu u 'Superstaru'.

- Osjećao sam se dobro, bio sam malo nervozan, ali uvijek je dobro imati tremu. No, dobro sam se osjećao. Filip i Nika su rekli da ovakav čovjek poput mene ne postoji, ovakva gromada i ovakav glas. To je ono nešto što me dirnulo, no to sam već čuo sa svih strana. Bitno je da su oni zadovoljni - rekao je Mark koji je dobio četiri 'da'.

Foto: Filip Kozina

Bagarić je ispričao i kako je ovo bila prilika koju nije mogao propustiti te da se nada kako će mu nastup u 'Superstaru' pomoći u daljnjoj karijeri.

- Jako sam zadovoljan i sretan, bitno je da sam prošao. Nalazim se u jednoj glazbenoj kući i ovo mi je korak dalje, prema gore, prema nebu. Samo mi je nebo granica. Nemam očekivanja, što bude bit će. Gradim karijeru i želim iskustvo, da upoznam kandidate i žiri - ispričao je.

Foto: RTL

POGLEDAJTE VIDEO: TAJČI NIJE POGODILA HIT DINE DVORNIKA