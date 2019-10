Markantni zavodnik: Povezivali ga s Badrić, nikad nije potvrdio

Nisam u javnosti stvorio sliku sebe kao zavodnika, već su to drugi od mene stvorili. Radim svoj posao i volim ono što radim, kaže markantni miljenik žena, glumac Goran Bogdan, koji danas slavi 39. rođendan. Osvojio je srpsku publiku u seriji 'Senke nad Balkanom', a prošle godine umjesto prerano preminulog Nebojše Glogovca uletio je na snimanje filma 'Otac'.

Prije nekoliko mjeseci pojavio se u javnosti s 11 godina mlađom kolegicom Jovanom Stojiljković s kojom je skupa snimio dvije srpske serije - 'Jutro će promijeniti sve' i 'Senke nad Balkanom'. Tad su počela šuškanja da je par već neko vrijeme u ljubavnoj vezi. Jovana je iz Beograda, a javnosti je poznata po vezi s košarkašem Bogdanom Bogdanovićem (27) s kojom je bila prije dvije godine. U ljubavi su bili šest mjeseci, a on ju je iznenada ostavio. Navodno im je presudila velika udaljenost s kojom se nisu mogli nositi te mlada glumica nije bila spremna na preseljenje u Ameriku gdje Bogdanović igra za klub Sacramento Kings.

Goran je prije nekoliko godina bio u vezi s pjevačicom Lanom Klingor (39). Njihova je veza navodno došla u pitanje zbog različitih svjetonazora, a neki tvrde da se njegovim roditeljima nije svidjelo to što je Lana samohrana majka pa nikada nisu nju i njezinu kćer Kiaru (12) prihvatili kao članove obitelji. Lana i Goran do prekida su bili gotovo nerazdvojni i rijetko ih se u javnosti moglo vidjeti same.

- Goran je zaista jedna od najboljih osoba koje sam upoznala, nema se tu ni meni, ni njemu što zamjeriti. On puno radi, ja puno radim i nismo stigli ništa. U jednom trenutku odlučili smo da je možda najbolje da svatko ganja svoje - rekla je tada Lana.

Bogdana se opravdano naziva zavodnikom, s obzirom na to da je nakon Lane ušao u vezu s redateljicom Dainom Oniunas-Pusić (34), kćeri hrvatske političarke i bivše ministrice Vesne Pusić (66).

- Zašto se to dogodilo nije važno jer je važnije od svega napomenuti da smo poslije veze ostali super prijatelji, čujemo se i nastavit ćemo surađivati – rekao je tada Bogdan.

Glumac se upustio u ljubavnu vezu i sa Zagrepčankom Antonelom Franković. U nju se zaljubio još 2013. godine. S atraktivnom crnkom Bogdan se rijetko pojavljivao na promocijama i drugim mjestima na kojima bi ih mogli zajedno snimiti, a jedna od njihovih rijetkih zajedničkih fotografija nastala je 2015. godine u Dubrovniku kada ih je fotograf Slobodne Dalmacije snimio na premijeri predstave 'Elementarne čestice'. Bogdanu, očito, ni tada nije bilo drago što su ga snimili s njegovom djevojkom pa se na zabavi nakon premijere pojavio sam.

Gorana se povezivalo i s drugim djevojkama poput pjevačice Nine Badrić (47), međutim, glumac takve veze nikad nije potvrdio. Do sada je svoj ljubavni život nastojao držati podalje od očiju znatiželjnika pa tako nije htio ni komentirati navode o novoj djevojci ovog proljeća. Gorana i 27-godišnju Jovanu navodno spojio zajednički rad u srpskoj seriji 'Senke nad Balkanom' u kojoj je glumica imala ulogu forenzičarke. Prošlog mjeseca Goran je s Jovanom pozirao fotografima na Bračkom filmskom festivalu, ali par i dalje nije potvrdio navode o njihovoj romantičnoj vezi.

Nakon što je još za vrijeme studentskih dana dobio glavnu ulogu u filmu 'Sonja i bik' karijera Gorana Bogdana neumorno je rasla svakim sljedećim angažmanom. Neki od njegovih najpoznatijih filmova svakako su 'Broj 55', 'U zemlji čudesa', 'Neke druge priče', 'The Show Must Go On', 'Iza stakla', 'Noćna vožnja', 'Za naivne dječake', 'Mrtve ribe', 'Bit ćemo prvaci svijeta' i 'Svećenikova djeca', a osim uspjeha koji uživa u Hrvatskoj i susjednoj Srbiji, hrvatski glumac rodom iz Širokog Brijega polako, ali sigurno osvaja i strana tržišta.

