Marko Grubnić nam otkrio: 'Alki sam privatno fotošopirao fotku. Nisam znao da je za kampanju!'

Zna se dobro kako se rade fotografije za političke kampanje, sigurno ne ovako. Ne znam shvaća li to itko ozbiljno, pa i ona, govori nam naš popularni modni stilist Marko Grubnić (41). Nije ni znao da je prijateljici Alki Vuici (62) 'ispeglao' lice za njezin predizborni plakat u sklopu kampanje za nadolazeće parlamentarne izbore, na kojima se naša pjevačica našla kao kandidatkinja na 15. listi koalicije Rijeke pravde u VI. izbornoj jedinici.

- Ja sam njoj privatno fotku provukao samo kroz filter, neznajući za što će ju koristiti, a ona se dalje s njom poigrala - kaže nam Grubnić.

Foto: Instagram

I sama Alka se jutros na društvenim mrežama oglasila o fotošopu na plakatu i objavila neuređenu verziju fotografije. 'Bez photoshopa! Napali su me svi da me uredio Marko Grubnić… I moram priznati da je to istina', napisala je pjevačica.

- Ona je Alka Vuica, pjevačica i zabavljačica, i veseli ju očito malo neformalniji pristup u komunikaciji - zaključuje Grubnić.

Foto: Instagram

Vuica je zbog fotošopiranog lica na predizbornom plakatu pokrenula lavinu negativnih komentara. 'Da nisam pročitala ime, ne bih znala o kome se radi', pisali su joj pratitelji.

- Volim da sve bude uređeno i sređeno! Skupo! Takvu želim Hrvatsku!!! Da izgleda kao ja i kad je opljačkana i umorna od svega… Kad joj se više ništa ne da….Želim Hrvatsku koja prkosi vremenu!!! I svim pljačkašima,onu Hrvatsku koja će biti još bolja,za našu djecu,za naša polja,za sve one koji su ostali,a mogli su otići…Upravo zato sam se priključila SDP-u i Rijekama Pravde - napisala je Alka na svom Instagram profilu pa nastavila:

- Volim i da se meni ne vide godine i da je sve izgleda ljepše i da nam nije smeće pred kućom i da smo svi sretniji i pametniji. Ako želite da budem bez fotoshopa,bit ću kakva jesam… Ali, ljepša sam obrađena. I Svijet koji živite bit će vam ljepši i uređeniji i živjet ćete bolje bez laži i prevara današnjeg vremena!