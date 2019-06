Izgubio 60 kg: Marko iz 'Života na vagi' u klinču s djevojkom...

Bivši natjecatelj showa 'Život na vagi' Marko Kregar (28) iz Novog Vinodolskog pokazao je na društvenim mrežama kako izgleda godinu dana nakon početka transformacije kada je u reality ušao sa 170 kila.

- Točno godina dana od kada sam započeo novi život. Noć prije nisam oka sklopio, bio sam nervozan razmišljao sam hoću li se uklopiti, hoću li ja to moći, je li mi stvarno to potrebno i mislio sam odustati. Međutim nešto me jutro pred polazak trgnulo i reklo 'sine hajde ne jedi go*** nego kreći, ti možeš sve... I krenuo sam u borbu života sa svojim kilama. Dolaskom na lokaciju upoznao sam doslovce brdo ljudi jer smo svi bili kao od brda odvaljeni. Znate li kakav je to osjećaj kada ti se glava i tijelo smanjuje, pa to je strava.... Bilo je svega, uspona i padova, al nisam se dao omesti tijekom cijele godine i zadržao sam se na 110 kilograma koje trenutno nosim - komentirao je Marko.

Dodao je kako mu je cilj bio imati 100 kilograma do ljeta, ali ne odustaje od zdravog života i treniranja.

- Dozvolim si luksuz pojedem i palačinke i burek i svašta nešto, al ne svaki dan već jednom mjesečno - kaže Marko.

Mnogi su ga gledatelji zapamtili po vezi s Filomenom Roglić (31), koja je kratko trajala i po završetku showa. Iako se šuškalo kako će biti i svadbe, Marko od travnja ljubi crnokosu Mateu (20).

- Ovako je najlipše - kratko je komentirao uz fotografiju na kojoj izmjenjuje nježnosti s djevojkom. Marko trenutno živi u Zagrebu, a s Mateom se voli rekreirati u prirodi.

- Prvo smo izlazili, družili se, šetali i upoznavali, a zatim smo prohodali. Od tada pa sve do sada ja sam presretan dečko jer imam nju koja je uz mene i kad sam super i kad sam loše i kad idem sam sebi na živce i kad je ljutim i zezam. Ona je uvijek tu da me raspoloži. Ušla je u moj život sasvim slučajno i ostala u njemu kao osoba bez koje je moj dan nezamisliv - rekao je Marko.