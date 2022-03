Marko je oduševljen Lucijom: 'Kliknuli smo ne samo kao plesni partneri već i kao ljudi'

Nagrađivanog plesača Marka Šapinu, gledatelji ispred malih ekrana imaju priliku ove godine pratiti u popularnom showu 'Ples sa zvijezdama. Njegova plesna partnerica je plus-size manekenka Lucija Lugomer (28), a Marko je sada otkrio što ga je to kod Lucije oduševilo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, za dnevnik.hr Marko je otkrio kako teku njihovu probe, a za Luciju ima samo riječi hvale.

- Ako čujete da netko umire od smijeha u dvorani, da, to je Luce. Sa samim probama sam bio oduševljen. Na samom početku gdje se nismo naviknuli jedno na drugo se doslovno valjala po podu od smijeha. Ne šalim se. Danas, kada se malo bolje poznajemo, se smijemo kao normalni ljudi - rekao je.

Priznao je i kako je kako lijepo što je svaki njihov trening ispunjen smijehom i njihovim upoznavanjem.

- Volimo oboje reći da smo kliknuli ne samo kao plesni partneri, nego i kao prijatelji. Prije samog nastupa si volimo reći da se idemo zabaviti i guštati te dvije minute nastupa. Jako sam ponosan na to kako je otplesala sambu, pogotovo za nekoga tko nikad prije nije javno nastupao. To je ono "nešto" s čime se jednostavno rodite - rekao je ovaj plesač.

Otkrio je i što ga je najviše iznenadilo kod plus-size manekenke.

- Lucija je jednom riječju, čudo. Najviše me iznenadila njena neiskvarenost, količina pozitivne energije i dobrota koja se krije u tom biću, što je danas uistinu rijetkost. Kada smo počeli trenirati jako je brzo naučeni korak ispunjavala svojom 'The Luce' energijom, i stavljala na svaki korak svoj mali karakterni potpis. Količina gušta s kojim pleše je nešto što nam olakšava treninge i same završne pripreme pred live. Definitivno njen dobar osjećaj samog plesa za vrijeme istog bi naveo kao njen adut - zaključio je.