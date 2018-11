Marko je volio češljati Barbike, Franka pjevati i plesati folklor

Mnoga poznata lica domaće estrade na društvenim mrežama pohvalila su se fotografijama iz djetinjstva. Evo što su slavni Hrvati radili kao djeca...

Glumac Goran Višnjić (46) je pobrao simpatije svojom objavom gdje je pokazao kako je izgledao kao dječak, ali i otkrio o čemu je sanjao u to vrijeme te što mu je majka odgovorila na njegove upite.

- Kad sam bio malen, nismo baš mnogo putovali. Ne zbog toga što nismo željeli, već je to bilo jako skupo, a i kada bismo putovali, to bi bilo negdje gdje je moguće stići jednodnevnom vožnjom i gdje žive naši rođaci pa nismo trebali plaćati hotel. Znao sam reći mami: 'Mama, kada ću letjeti nekamo? Bilo gdje? Nikada neću letjeti, to je baš nepošteno.' - napisao je Višnjic.

Goran je dodao i kako bi ga majka samo mirno pogledala i rekla 'O, letjet ćeš, sigurna sam da jednoga dana hoćeš, samo moraš naučiti biti strpljiv'.

- Strpljiv? Nikad to nisam postigao, ali letenje….Kad bih samo mogao vratiti vrijeme i razgovarati s tim klincem. Uživajte u vikendu, uživajte u životu, budite zahvalni i letite - napisao je Goran Višnjić.

- Ja sam bila potpuno sigurna da ću biti predsjednica, astronaut ili stjuardesa. Ne znam je li hvala Bogu da se ništa od tog nije dogodilo, ali tko zna, možda još stignem - rekla je Antonija Blaće (39) prošle godine za Tportal, a Nives Celzijus (36) je u djetinjstvu životni san bio da postane glumica.

Foto: Denis Lončar/privatni album

Stilist Marko Grubnić (36) je odrastao u Pakracu s mamom Brankom i tatom Veljkom Grubnićem.

- Najbolji sin na svijetu. Iznimno sam ponosan na njega. Znao sam otići u Njemačku i kupiti mu odvijač, ali on je radije češljao Barbike - ispričao je prije nekoliko godina Veljko o djetinjstvu Modnog mačka.

Foto: Luka Klun/PIXSELL

Franka Batelić (26) je odmalena plesala folklor u istarskoj narodnoj nošnji. Majka Ingrid kaže da je Franka bila uvijek odlična učenica.

- Kao mala je pjevala u talijanskom zboru, a nije ni znala što pjeva - tvrdi Ingrid. U pjevanje se zaljubila još kao mala u zboru Mini Kantanti. Njenim roditeljima bilo je primarno da završi školu, ali su se veselili i glazbenim uspjesima.

Foto: obiteljski album/H.Merdanović

I Tony Cetinski (49) je objavio na svom profilu fotografiju iz djetinjstva koja je oduševila njegove brojne obožavatelje, a mnogi su komentirali da se Tony promijenio, ali su oči ostale iste.

Glumica Vanda Winter (34) sa sjetom se prisjetila vremena svog djetinjstva i to fotografijom, kako je napisala, iz djedovog dvorišta.

- U djetinjstvu me čuvala baka, uz koju sam bila jako vezana sve do njezine smrti. Išla sam u vrtić, ali sam ga mrzila iz dna duše jer nisam shvaćala čemu disciplina i inzistiranje na redu ako sam ionako dobra i poslušna? Bila sam mirna, dobroćudna, vedra, relativno introvertirana, makar sam jako voljela društvo, bujne, bujne mašte, a obožavala sam crtati - crteži su mi bili glavno sredstvo izražavanja - izjavila je Vanda ranije za Tportal.