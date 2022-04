Marko Kregar iz 'Života na vagi' izgubio je više od 70 kila, a sad će dobiti kćer: 'Bog je čuo želje'

Kad su me pitali što bih želio da bude, rekao sam da mi je bitno da je živo i zdravo, ali da bih ipak htio malu princezu, napisao je na društvenim mrežama Marko Kregar iz treće sezone 'Života na vagi'. U siječnju je Kregar podijelio s pratiteljima da u vodu padaju svi pokloni koje je do sada dobio jer mu stiže najveći i najradosniji.

U komentarima su mu se tada zaželjeli sve najbolje povodom prinove, a isto su učinili i sada kada su budući roditelji saznali spol djeteta.

- Bog je čuo moje želje... Zato u 8. mjesecu stiže tatina i mamina princeza, naše blago, naš život, naš smisao života...Hvala ti, Bože - rekao je Marko.

U 'Život na vagi' ušao sa 170 kilograma, a prije dvije godine se prisjetio kroz kakve je muke prolazio.

- Nadomak sam cilja kojega ganjam dvije godine otkako sam krenuo u rat sa svojom kilažom. Bilo je teških trenutaka i siguran sam da će ih biti još dok ne dođem do svojeg cilja ispod 100 kilograma. No, ništa nije lako pa niti to - poručio je tada. U prosincu prošle godine s pratiteljima je podijelio emotivnu vijest - 'pao je ispod stotke'.

- Zadnji puta kada sam bio na dvoznamenkastoj brojci na vagi bilo je to prije 12 godina, ako ne više... Danas kada sam stao na svoju najveću neprijateljicu, vagu, malo je reći da sam se šokirao...Iskreno i bez srama, zaplakao sam kao malo dijete jer sam napokon došao do cilja kojega ganjam od izlaska iz ŽNV - napisao je.

