Marko Kutlić objavio duet s Lu Jakelić: 'Bio sam uporan, više od dvije godine sam ju tražio'

Glazbenik Marko Kutlić (28) objavio je duet s kantautoricom Lu Jakelić (30), koju je dugo vremena nagovarao da snime zajedničku pjesmu.

- Dugo sam lovio Lu za taj duet. Dvije i pol godine sam ju pokušavao dobit. Iako u startu nije bila baš zainteresirana bio sam uporan sve do koncerta Amire Medunjanin u Areni Zagreb, na kojem smo oboje bili gosti. Donio sam gitaru i iznenadio ju s pjesmom. Tada sam ju prvi put zasvirao pred njom i nakon tog susreta je pristala - priznao je Marko.

Foto: PROMO

Pjesma se zove '21 gram', što je simbolika težine duše. Ideja iza pjesme krije se u poimanju te težine. Iako duša teži samo 21 gram, ponekad se možemo osjećati kao da teži dvije tone, što je poruka koju Marko Kutlić i Lu Jakelić sjajno prenose u ovom duetu, objavljenom netom prije Kutlićeva koncerta u Tvornici kulture koji će se održati 23. studenog.

- Vidim ljude u bojama, a Lu Jakelić je za mene boja snijega, boja bijele svjetlosti i upravo iz tog razloga smatram da savršeno funkcionira u mraku. Zato sam vidio samo Lu kako pjeva ovu pjesmu. Beskrajno sam joj zahvalan što je na kraju pristala i snimila baš tu pjesmu sa mnom te da smo se spojili i skupa ostavili nešto iskreno od srca, jedan neizbrisiv trag u ovom konačnom prostranstvu - rekao je pjevač, a suradnjom je oduševljena i Lu Jakelić.

Foto: PROMO

- Duet može biti poslovna ideja, nešto u stilu, ili nešto što se stvarno dogodi dušama. Dugo sam čekala da mi se dogodi takva priča prirodno i sretna sam što mi je Marko povjerio mjesto baš u ovoj pjesmi. Naši glasovi su potrgani na neki dobar način i zajedno se u tom nadopunjuju, a posebno sam zadovoljna i spotom i ekipom koja nam ga je pomogla ostvariti - zadovoljno je rekla o suradnji Lu Jakelić.

Autor teksta za pjesmu '21 gram' je Aleksandar Čubrilo, glazbu je napravio Marko Kutlić, a za zaista poseban i zanimljiv aranžman je zaslužan Rejhan Okanović Regi. Filip Gržinčić je pod redateljskom palicom uz producenticu Slađanu Gržinčić napravio video kojim se cijeli tim jako ponosi.

Foto: PROMO

Duet će Marko i Lu izvesti na njegovom velikom nadolazećem koncertu u Tvornici.

- Ne znam kako bih riječima opisao koliko mi je stalo do tog koncerta. Trenutno sam sve podredio tom danu. Svakako, nakon toga do 2025. ne planiram ništa raditi u Zagrebu. Baš zato će mi biti drago podružiti se sa svima i istovariti svoju dušu pred publiku. Ogolit ću se do kraja, isplakati sa svima, zagrliti ih, nasmijat ćemo se i dobro zabaviti - zaključio je Kutlić.

U produkciju koncerta je uključen vrhunski tim ljudi, a isti je slučaj s bendom i tonskim majstorima tako da publiku očekuje svirka kroz tri dionice na koje je koncert podijeljen: electric – acoustic – electric. Kutlić je najavio i puno gostiju s kojima je kroz godine surađivao, ali nije otkrivao imena već prepustio publici da se 23. studenog ugodno iznenadi.

POGLEDAJTE VIDEO: