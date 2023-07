Marko Kutlić: Završio sam na hitnoj, bolovi su bili užasni...

Glazbenik Marko Kutlić (28) otkrio je kako je uoči snimanja jednog videospota završio na hitnoj zbog bubrežnog kamenca.

- Bolovi su bili gadni. Stao sam i na čavao, slomio sam dva rebra, pukla mi je hrskavica u ramenu i svašta nešto sam do sad napravio, ali nikad nisam osjetio takvu bol, to je nešto strašno - priznao je Kutlić za IN Magazin.

Otkrio je i tko je zaslužan za njegovu promjenu imidža.

- Za promjenu mog imidža je zaslužna jedna mlada dama kojoj sam jako zahvalan što mi se ušetala u život. Spontano, ali sve nabolje stvari su spontane. Njeno ime je Lorena Gečević i da nje nema i da se ona tu nije pojavila, ja to sigurno ne bi znao sam napraviti - rekao je glazbenik.

Dotaknuo se i ljubavnog statusa.

- Moje srce je uvijek slobodno. Ja sam slobodan čovjek i ja imam jedan slobodan duh i moje srce je uvijek slobodno, sad nek to protumače kako tko hoće - zaključio je.